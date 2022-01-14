«Рассчитываем, что преступники будут преданы правосудию»: подтверждена гибель россиянки при погромах в Казахстане

Гражданка России погибла во время беспорядков на юге Казахстана, заявили в генконсульстве РФ в Алма-Ате. Дипломаты отметили, что речь идёт о женщине 1995 года рождения. Россиянку застрелили, у неё остались трое детей. В правоохранительные органы республики направлен запрос о необходимости тщательного расследования преступления.

Генконсульство России в Алма-Ате подтвердило гибель гражданки России на юге Казахстана во время погромов 6 января.

«Поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января сего года от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким 1995 года рождения», — говорится в заявлении дипмиссии.

Уточняется, что преступление было совершено в момент, когда женщина покидала место работы. Дипломаты связались с матерью погибшей и направили обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать возможное содействие семье погибшей.

Кроме того, российское посольство прорабатывает вопрос об оказании материальной помощи родственникам Ким.

«Направлен запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — добавили в дипведомстве.

Свекровь погибшей Евгения Ким в беседе с RT рассказала, что Мария умерла от пулевого ранения: «Она вышла с работы, не дошла до дома, её подобрала скорая уже мёртвой — огнестрельное ранение в живот. Судмедэксперт сказал, что она умерла именно от огнестрельного ранения — мгновенно. Сказал, она даже могла ничего не понять.

Мы звонили, искали её, так как она не дошла до дома. Нам ответила медсестра, сказала, что хозяйка телефона находится в морге».

Информацию о ножевых ранениях она подтвердить не смогла. Ранее СМИ сообщали, что Марию несколько раз ударили ножом.

Евгения также рассказала, что Мария приехала в Казахстан учиться в колледже, где и познакомилась со своим мужем. У Марии Ким остались трое детей в возрасте восьми, семи и четырёх лет. По словам знакомой семьи, сейчас дети находятся с матерью мужа Марии.

13 января Генпрокуратура Казахстана заявила, что следственные группы ведут расследования по десяткам уголовных дел, связанных с актами терроризма и массовыми беспорядками, которые произошли в стране в начале января.

Из сообщения ведомства следует, что следственно-оперативные группы расследуют почти 500 уголовных дел, в том числе более 40 — по актам терроризма, свыше 30 — по массовым беспорядкам, а также как минимум 15 убийств.

В тот же день в МИД России заявили, что в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу российских граждан самолётами Военно-космических сил страны завершаются. На этом фоне с 13 января также возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты.

Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

13 января в Минобороны РФ заявили, что первые подразделения российских десантников из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново.

Военнослужащие провели перелёт на четырёх самолётах Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный. В Минобороны отметили, что экипажи Ил-76 профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях.

Напомним, 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена, в связи с чем начинается поэтапный вывод миротворцев из страны.

Через два дня, 13 января, глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил ОДКБ из Казахстана планируется завершить 19 января.

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Путин в разговоре с Шойгу отметил, что миротворцы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. По словам президента России, миротворцам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты и тем самым высвободить значительное количество военнослужащих и сил правопорядка Казахстана «для проведения специальных операций внутри страны».

По словам Шойгу, 14 января планируется вывезти с помощью 14 самолётов все силы миротворцев из Армении, Таджикистана и Белоруссии.

Представители Киргизии покидают территорию Казахстана своими силами. Так, утром 14 января стало известно, что киргизские миротворцы ОДКБ вернулись из Казахстана на пункты постоянной дислокации.

Спустя несколько часов в Белоруссии сообщили, что воинский контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ республики прибыл на военный аэродром Мачулищи. Благодаря помощи самолётов ВКС России вывод белорусских военных из Казахстана был завершён.