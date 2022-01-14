В аэропорту Алма-Аты полиция усилила меры по обеспечению безопасности

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В аэропорту Алма-Аты транспортная полиция приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности после возобновления авиаперелётов.
В аэропорту Алма-Аты полиция усилила меры по обеспечению безопасности
  • AP

«Сотрудниками транспортной полиции приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Особое внимание обращено на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан», — говорится в заявлении начальника отдела полиции в аэропорту Алма-Аты Талгата Талипова.

На линии досмотра проверяют наличие у пассажиров запрещённых предметов, вход в терминал доступен только для вылетающих граждан.

Также усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства Казахстана иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 14 января возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алма-Атой.

Первый с момента начала беспорядков гражданский самолёт прибыл в аэропорт казахстанского города 13 января.

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