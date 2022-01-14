Полиция Алма-Аты продолжает поиски семи без вести пропавших граждан
- AP
«С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлись 15 человек. Местонахождение остальных семи человек устанавливается», — пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Алматинская трагедия».
По всем случаям завершили розыскные дела, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, говорится в сообщении.
В столице Казахстана 13 января ввели «оранжевый» уровень террористической опасности на 14 суток.
Уточняется, что при «оранжевом» уровне сохраняются проверки и патрулирование.