Полиция Алма-Аты продолжает поиски семи без вести пропавших граждан

Департамент полиции Алма-Аты сообщил о продолжающихся поисках семи человек, которые пропали в дни массовых беспорядков в городе.

«С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлись 15 человек. Местонахождение остальных семи человек устанавливается», — пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Алматинская трагедия».

По всем случаям завершили розыскные дела, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, говорится в сообщении.

В столице Казахстана 13 января ввели «оранжевый» уровень террористической опасности на 14 суток.

Уточняется, что при «оранжевом» уровне сохраняются проверки и патрулирование.