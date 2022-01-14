Полиция Алма-Аты продолжает поиски семи без вести пропавших граждан

Короткая ссылка
Департамент полиции Алма-Аты сообщил о продолжающихся поисках семи человек, которые пропали в дни массовых беспорядков в городе.
Полиция Алма-Аты продолжает поиски семи без вести пропавших граждан
  • AP

«С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлись 15 человек. Местонахождение остальных семи человек устанавливается», — пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Алматинская трагедия».

По всем случаям завершили розыскные дела, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, говорится в сообщении.

В столице Казахстана 13 января ввели «оранжевый» уровень террористической опасности на 14 суток.

Уточняется, что при «оранжевом» уровне сохраняются проверки и патрулирование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить