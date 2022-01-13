В столице Казахстана ввели «оранжевый» уровень террористической опасности

Власти Казахстана ввели «оранжевый» уровень террористической опасности в Нур-Султане на 14 суток.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Оранжевый» уровень террористической опасности ввели в столице Казахстана. Он продлится ещё 14 суток. До сегодняшнего дня в Нур-Султане действовал «красный» уровень террористической опасности», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что при «оранжевом» уровне сохраняются патрулирование и проверки.

Ранее корреспондент RT Игорь Жданов заявил, что в Алма-Ате сохраняется угроза нападений со стороны боевиков, которые украли форму у силовиков во время беспорядков.