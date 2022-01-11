В Алма-Ате сохраняется угроза нападений со стороны переодетых в украденную форму боевиков

Корреспондент RT Игорь Жданов в эфире утреннего стрима RT «Летучка» заявил, что в Алма-Ате сохраняется угроза нападений со стороны боевиков, которые украли форму у силовиков во время беспорядков.

По его словам, в настоящий момент существует напряжение между полицией и армией из-за того, что боевики могут замаскироваться под силовиков.

«Казалось бы, они на одной стороне и должны друг другу помогать. Так оно, в общем, и есть. Но мятежники украли очень много официальной формы, и поэтому все здесь стоят частенько на стрёме, потому что знают, что к ним могут подобраться люди, одетые по форме, но на самом деле это будут переодетые боевики», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить ответственность за нападения на представителей органов власти и неподчинение закону.

11 января стало известно, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 388 уголовных дел по фактам убийств и насилия в отношении представителей власти.