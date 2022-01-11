Токаев призвал ужесточить ответственность за нападения на представителей власти

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить ответственность за нападения на представителей органов власти и неподчинение закону.
Токаев призвал ужесточить ответственность за нападения на представителей власти
  • globallookpress.com
  • © Kazakhstan's presidential press/XinHua

«Необходимо... ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям», — цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы Казахстана возбудили 388 уголовных дел по фактам убийств и насилия в отношении представителей власти.

Также за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлекли более 2 тыс. человек.

10 января сообщалось, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков.

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