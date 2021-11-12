«Слишком много нас начали пугать»: Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал — Европа» в ответ на санкции ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов через республику для ряда европейских государств в том случае, если санкционное давление на Минск усилится. Он также допустил возможность перекрытия магистрального газопровода «Ямал — Европа», который проходит по территории Белоруссии. На этом фоне цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе выросла более чем на 7% и приблизилась к $900 за тысячу кубометров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евросоюза задуматься о возможных ответных мерах, которые могут последовать за введением Брюсселем новых санкций. Об этом он заявил в четверг, 11 ноября, на совещании с руководством совета министров республики.

«Слишком много нас начали пугать пятым пакетом (санкций. — RT)... А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдёт: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?» — сказал он.

Глава государства также напомнил, что через Белоруссию идёт транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа».

«Мы обогреваем Европу — они нам ещё угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия должна будет отвечать, если против неё введут неприемлемые санкции. На этом фоне цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов на лондонской бирже ICE выросла более чем на 7% и приблизилась к $900 за тысячу кубометров.

Комментируя это заявление, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сказал, что Евросоюз не позволит Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть транзит голубого топлива.

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — цитирует его ТАСС.

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В свою очередь, врио главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС должен выработать солидарный подход к текущему миграционному кризису. Он возложил вину на сложившуюся ситуацию на Лукашенко «и его помощников в Минске».

«Мы находимся в ситуации, когда эмоционально было бы уместно ругать Лукашенко, но этого недостаточно, мы находимся в ситуации, когда назрела необходимость сделать правильные выводы. Мы хотим это сделать», — сказал Маас.

Напомним, 8 ноября Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на границе из-за потока нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории. Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев, которые пытались прорваться на польскую территорию. Позднее Польша закрыла пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией.

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Эту ситуацию уже дважды обсудили по телефону президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Как сообщили 10 ноября в Кремле, лидеры выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. При этом Путин предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском. Меркель же сообщила, что попросила президента России повлиять на белорусского лидера.

11 ноября стороны подтвердили важность скорейшего урегулирования возникшего кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. «Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», — сообщили в Кремле.

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил об опасной тенденции на фоне миграционного кризиса. По его словам, в лагерь беженцев, которые находятся у границы Польши, пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт. Президент также поручил Минобороны, КГБ и погранвойскам отслеживать передвижения войск НАТО и Польши.

«Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолёты полетели с самолётами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — цитирует главу государства БЕЛТА.

Лукашенко также заявил, что попросил Россию подключиться к дежурству на границах Союзного государства. По его словам, необходимо постоянно мониторить ситуацию на границе.