Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил об отсутствии доказательств, которые бы указывали на причастность России к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

«Что касается России, у нас нет элементов, которые бы показывали соучастие (России. — RT) в этом деле», — приводит его слова РИА Новости.

Французский дипломат отметил, что у Москвы есть возможность повлиять на Минск для урегулирования ситуации.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель ранее сообщила, что попросила президента России Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса.

В Кремле отметили, что Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.