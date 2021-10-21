«Теряют историческую память»: в России отреагировали на идею Киева отказаться от термина «Великая Отечественная война»

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Сергей Гусаров, Анастасия Румянцева
Предложение СНБО Украины отказаться от названия «Великая Отечественная война» оскверняет память участников этих событий, заявили в Совете Федерации. Парламентарии выразили уверенность, что нынешняя власть в Киеве пренебрегает исторической памятью. Ранее аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал словарь названий и терминов, в котором название «Великая Отечественная война» отнесено к категории «фейк/клише». Вместо него предложено использовать названия «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».
«Теряют историческую память»: в России отреагировали на идею Киева отказаться от термина «Великая Отечественная война»
  • Демонтаж барельефа Монумента боевой славы во Львове
  • Reuters
  • © Pavlo Palamarchuk

В России заявили, что предложение СНБО Украины отказаться от названия «Великая Отечественная война» оскверняет память участников этих событий. Такую точку зрения, в частности, высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Сколько Украина до этого гордилась своими героями, сколько там было героев из Советского Союза, сколько было партизан… И они осквернили память этих людей вот такими вещами. Это же пена, она сойдёт всё равно», — сказал сенатор в беседе с RT.

Он выразил уверенность, что рано или поздно «украинский народ избавится от такой власти» и изберёт достойных людей на роль руководителей государства.

«Президентом будет совершенно другой человек, который будет патриотом Украины. Они просто изгаляются над своей историей — это всегда заканчивается очень печально для тех, кто пытается переделать историю», — заявил Джабаров.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что власть на Украине находится в руках людей, совершенно не подготовленных к государственной деятельности.

«Люди, которые по какой-то причине озлоблены на советское прошлое, на Россию, — когда эти люди получают какую-то власть в руки, они делают просто ужасные вещи. В этой стране люди, получившие власть, чувствуют себя вольготно. Они поняли, что им можно делать всё, что угодно», — сказал Цеков в беседе с RT.

Ранее аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал словарь названий и терминов. В документе предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».

Также на russian.rt.com В СНБО Украины предложили отказаться от названия «Великая Отечественная война»

Термин значится в графе «Фейк/клише». Вместо него предлагается использовать названия «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война». Кроме того, СНБО предлагает отказаться от использования таких понятий, как «русский мир», «Крымский мост», «Прибалтика» и других.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий полагает, что происходящим в стране событиям должно давать оценку международное сообщество. По его словам, украинские власти любыми путями пытаются «оторвать Украину от своей исторической памяти».

«Они просто не понимают одного: когда страна, народ теряет свою историческую память, он подвергает себя разрушению, уничтожению. Такие действия, которые происходят последние годы, — они уничтожают всё доброе, хорошее, которое было на Украине», — считает депутат.

Водолацкий предположил, что «каждому человеку, живущему на постсоветском пространстве, интересно посмотреть в глаза тем людям, которые предали память своих отцов, дедов, прадедов».

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Напомним, что на Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». В рамках преследования по соответствующим статьям наказанию на Украине в основном подвергаются граждане с просоветскими взглядами, а также украинцы, демонстрирующие символы СССР 9 мая.

В августе 2021 года МИД России выступил с призывом к украинским властям прекратить «войну с памятью» о Великой Отечественной войне. Заявление ведомства касалось ситуации, которая возникла вокруг планируемой поездки заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачёва в Харьков. Сенатор намеревался принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 23 августа.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российскому парламентарию было отказано во въезде на Украину «в весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет».

Вместе с тем Захарова отметила, что на Украине ещё остались люди, которые «сохранили моральные ориентиры и чтут память советских бойцов». По словам представителя МИД, только благодаря им в Харьковской области прошли торжественные мероприятия по увековечению памяти сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками.

«Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», — сказала она.

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