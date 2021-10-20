В СНБО Украины предложили отказаться от названия «Великая Отечественная война»

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Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал словарь названий и терминов, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».
В СНБО Украины предложили отказаться от названия «Великая Отечественная война»
  • AP

Словарь новых названий рекомендуется использовать властям, дипломатам и СМИ «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса».

Например, термин «Великая Отечественная война» в словаре упоминается в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти».

Термин значится в графе «Фейк/клише». Вместо него предлагается использовать названия «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».

Кроме того, СНБО предлагает не использовать такие понятия, как «русский мир», «Малороссия», «Прибалтика», «русская весна», «Крымский мост» и другие.

В августе МИД России призвал украинские власти прекратить войну с памятью о Великой Отечественной войне.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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