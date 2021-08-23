В МИД России призвали Украину прекратить войну с памятью о Великой Отечественной войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала украинские власти прекратить войну с памятью о Великой Отечественной войне.

Как отмечается на сайте ведомства, соответствующий призыв связан с отказом согласовать поездку вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва в Харьков.

«Косачёв планировал в личном качестве посетить Харьков, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 23 августа, а также почтить память двоюродного деда, который погиб в боях за этот город в 1943 году... В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину», — говорится в заявлении.

Вместе с этим Захарова отметила, что на Украине ещё остались люди, которые «сохранили моральные ориентиры и чтут память советских бойцов», и только благодаря им в Харьковской области прошли торжественные мероприятия по увековечению памяти сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками.

«Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», — добавила она.

Ранее Россия направила Украине ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов в связи с планами уничтожения копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове.