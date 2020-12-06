За нарушение законодательства о массовых мероприятиях: более 300 человек задержаны в ходе протестных акций в Минске

В Минске более 300 человек были задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в ходе прошедших в воскресенье несанкционированных акций протеста, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. По данным ведомства, в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан с незарегистрированной символикой и плакатами, в некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть. Информации о столкновениях милиции и протестующих не поступало.

В Минске более 300 человек были задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в ходе прошедших в воскресенье несанкционированных акций протеста. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Там уточнили, что в отношении задержанных был начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП Белоруссии («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). По данным ведомства, некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за участие в протестных акциях.

«В различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть. Приняты меры по пресечению подобных действий», — приводит сообщение ГУВД Sputnik Беларусь.

Как отмечает агентство, протестные акции в белорусской столице в последние недели проходят в «дворовом формате»: демонстранты собираются небольшими группами в разных районах города, пытаясь, таким образом, избежать задержаний. Так, 6 декабря протестующие собирались в микрорайонах Восток, Слепянка, Малиновка, Чижовка, на улицах Червякова, Куйбышева и Мельникайте, на Партизанском проспекте, а также в других частях белорусской столицы.

Перед началом демонстраций в городе были усилены меры безопасности. Силовики установили металлические заграждения у расположенной в центре города Октябрьской площади, несколько милицейских автобусов прибыли к Дому правительства.

В Минске на некоторое время были закрыты несколько станций метро: в частности, поезда не останавливались на станциях «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Также был закрыт вход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. После окончания акции станции возобновили работу.

Также ряд пользователей сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram. О столкновениях между протестующими и милицией не сообщалось.

РИА Новости

© Виктор Толочко

По словам очевидцев, в районах города было сосредоточено много силовиков, в том числе со служебными собаками. В пресс-службе внутренних войск пояснили ТАСС, что кинологи привлекаются для охраны общественного порядка в составе патрульных служб, в этом случае собака выступает только как «сдерживающий фактор для человека».

В свою очередь, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании в ходе акции нескольких представителей СМИ. Среди них оказались корреспонденты «РИА Новости» и «Интерфакс-Запад», передаёт ТАСС. Позже они были отпущены.

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«Нас доставили в Заводское РУВД, после проверки документов отпустили», — рассказала одна из журналисток.

По данным представителей ассоциации, в Гродно также были задержаны корреспонденты портала БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, после того как стали известны предварительные результаты прошедших в тот день в республике выборов президента. По официальным данным ЦИК республики, президентом был избран действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на митинг, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией.

Акции протеста в стране продолжаются до сих пор, однако в большинстве случаев они проходят мирно.

Александр Лукашенко, комментируя в конце октября проходящие в стране демонстрации, заявил, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами из-за радикализации части протестного движения. Он отметил, что «протестуны», которые «болтаются по улицам», по многим направлениям «перешли красную черту». Белорусский лидер добавил, что организаторы белорусских протестов действуют по методичке «цветных революций» и прошли уже 7—8 этапов.

Результаты прошедших в стране выборов не признал Евросоюз, который ввёл санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись нескольких десятков официальных лиц, которых обвинили в «фальсификации» результатов выборов и причастности к подавлению демонстраций. Позднее список расширили, включив в него в том числе Александра Лукашенко.

Минск в ответ также ввёл санкции против представителей Евросоюза. В МИД Белоруссии заявили, что дальнейшая раскрутка «санкционного маховика» со стороны ЕС может привести к разрыву дипломатических отношений.