«Оказались не готовы»: сможет ли Киев создать эффективную систему тушения пожаров в чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов. По словам чиновника, работе пожарных помог дождь, пролившийся над охваченным пламенем районом. По его словам, радиационный фон в зоне ЧАЭС находится в норме. Как отмечают эксперты, лесные пожары на этих территориях происходят регулярно, причём чаще всего их причиной становится человеческий фактор. Несмотря на это, подчёркивают аналитики, украинские власти так и не смогли создать эффективной системы тушения и профилактики возгораний. Эта ситуация, полагают они, несёт в себе большие риски, поскольку на данной территории расположены хранилища радиоактивных отходов.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушен, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, в целом в норме», — написал чиновник в Facebook.

Напомним, крупный лесной пожар начался в Чернобыльской зоне 4 апреля. По версии украинских следственных органов, его причиной стал поджог. Пламя быстро распространилось на территории лесничеств, расположенных в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Как ранее сообщили СМИ в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций, 14 апреля в зоне отчуждения и обязательного отселения открытого огня уже не наблюдалось, но отмечалось тление лесной подстилки.

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Для тушения огня ранее было создано 110 противопожарных минерализованных полос, в ликвидации пожара принимали участие 500 человек и 110 единиц техники, включая три самолёта и три вертолёта.

При этом радиационный фон по Киеву и Киевской области сохранялся в пределах естественных значений, отмечается в сообщении украинского ведомства.

Также ранее в ГСЧС Украины сообщали, что на территории Чернобыльской зоны уровень гамма-излучения не вырос.

При этом глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил о том, что в очаге пожара уровень радиации составил 2,3 при норме 0,14. Суммарно 5 апреля огонь охватывал свыше 100 га, из которых 20 га приходились на зону радиационного отчуждения.

В свою очередь, замглавы МВД Украины Антон Геращенко ранее сообщил, что огонь не угрожает складам с ядерными отходами.

Власти объявили, что пожары возникли по вине местных жителей. В частности, 13 марта Национальная полиция Украины сообщила, что очередной очаг возгорания возник по вине 37-летнего местного жителя, который выбросил в сухую траву остатки тлеющего мусора, что привело к возгоранию сухостоя. Однако мужчина не стал звонить в полицию или спасателям, а попытался потушить пожар самостоятельно, но его усилия не увенчались успехом.

Опасная близость

Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения встревожила зарубежных наблюдателей. На опасность возникновения возгораний на этих территориях обратили внимание в австралийском издании Science alert. В опубликованном на его сайте материале выражается опасение, что огонь может высвободить радиоактивные элементы, накопившиеся в древесине и почве.

Саркофаг над повреждённым реактором Чернобыльской АЭС

Reuters

© Gleb Garanich

При этом бывший журналист, глава ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, который в последние дни активно освещает ситуацию с пожарами в Facebook, выразил сомнение, что властям удаётся справиться с огнём.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что всё под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории», — написал он 13 апреля.

По информации активиста, к понедельнику огонь добрался до Припяти и находился всего в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов, а также от самой ЧАЭС.

Особое возмущение бизнесмена вызвал тот факт, что власти Украины не говорили о реальной ситуации в Чернобыльской зоне и не допускали на место событий волонтёров и журналистов.

Сомнения в достоверности предоставляемых украинским руководством данных отчасти разделяет и глава украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава. Как отметил эксперт в комментарии RT, по вопросу пожаров в Чернобыльской зоне есть разная информация.

«В Государственной экологической инспекции Украины говорят, что пожары прекратились, но в то же время журналисты выкладывают в сеть видео, где видно, что дым идёт до сих пор. Если судить по уровню осадков, то далеко не факт, что все очаги пожара затушены», — считает эксперт.

Регулярные пожары

Следует отметить, что это далеко не первый случай пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения — они происходят там регулярно.

Так, в 2015 году места масштабных пожаров в зоне отчуждения даже облетал тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Как и сейчас, власти рапортовали о нормальном уровне радиационного фона. Правда, экологи не разделяли этих оценок и всерьёз опасались, что из-за ветра радиационному заражению подвергнется территория Белоруссии.

Пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения возникали также в 2016—2017 годах.

Пожарная машина в зоне лесных пожаров на территории Чернобыльской зоны отчуждения

Reuters

«В этот раз огонь удалось остановить буквально в нескольких километрах от могильников, где хранятся ядерные отходы. При этом у нас мало людей и техники», — пояснил источник RT в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По мнению экспертов, несмотря на то, что пожары в этой зоне происходят не первый раз, украинские власти не могут эффективно подготовиться к таким ситуациям и предотвращать их.

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«Если пожар продолжался 11 дней, то это свидетельствует о том, что власти оказались не готовы к такому развитию ситуации. На самом деле, проблему можно было бы решить созданием необходимого количества пожарных станций вокруг зоны отчуждения либо приобретением современных самолётов для пожаротушения», — пояснил Александр Кава.

Штрафные санкции

Чтобы попытаться предотвратить подобные случаи в будущем, 13 апреля 2020 года Рада проголосовала за ужесточение ответственности за сжигание сухой травы. Документ направлен на подпись президенту.

Согласно законопроекту, штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах могут вырасти с 1530 грн до 15300 грн, а за самовольное выжигание растительности или её остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда с 6120 грн до 30600 грн.

Дым, поднимающийся от лесного пожара возле Чернобыльской АЭС на Украине, 2015 год

AFP

© Ukrainian Prime Minister press-service

При этом за уничтожение или повреждение «объектов растительного мира» вокруг населённых пунктов штраф может составить от 91 800 до 153 тыс. грн. Для сравнения, средняя зарплата украинцев на начало 2020 года, согласно Госстату, составляла 10 727 гривен в месяц.

Правда, источник RT в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сомневается в том, что даже такие высокие штрафы возымеют действие.

«Надежды на то, что эти меры помогут, мало, так как на Украине законы исполняются плохо», — считает он.

Похожей точки зрения придерживается и источник RT в партии «Голос». По его мнению, штрафы не остановят людей от сжигания травы.

«Какой штраф можно взять с бедного крестьянина? Пугает, что на уровне руководства страны на эту проблему вообще никто не обращает внимания. Видимо, власти ждут, когда Украина снова окажется на всех страницах мировых СМИ с очередной катастрофой», — подытожил депутат.