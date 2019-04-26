Зеленский рассказал, чему трагедия в Чернобыле научила украинцев

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Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook высказался в связи с очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС.
Зеленский рассказал, чему трагедия в Чернобыле научила украинцев
  • Reuters

По его словам, произошедшее научило украинцев двум вещам.

«Первое — государство всегда должно откровенно говорить с людьми... Второе — сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду», — написал Зеленский.

Избранный лидер также отметил, что страна «не имеет права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем».

«Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов», — заключил он.

26 апреля отмечается 33-я годовщина с момента трагедии на Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла самая крупная катастрофа в истории атомной энергетики. 

Согласно официальной информации, в течение первых трёх месяцев после взрыва погиб 31 человек.

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