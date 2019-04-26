Зеленский рассказал, чему трагедия в Чернобыле научила украинцев
- Reuters
По его словам, произошедшее научило украинцев двум вещам.
«Первое — государство всегда должно откровенно говорить с людьми... Второе — сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду», — написал Зеленский.
Избранный лидер также отметил, что страна «не имеет права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем».
«Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов», — заключил он.
26 апреля отмечается 33-я годовщина с момента трагедии на Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла самая крупная катастрофа в истории атомной энергетики.
Согласно официальной информации, в течение первых трёх месяцев после взрыва погиб 31 человек.