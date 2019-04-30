Взгляд с беспилотника: британские учёные сообщили об обнаружении неизвестных очагов радиоактивного заражения в Чернобыле

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Арсений Скрынников
Радиологи из Великобритании опубликовали данные об изучении чернобыльской зоны отчуждения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Учёные утверждают, что им удалось обнаружить ранее неизвестные очаги радиоактивного заражения. Однако российские эксперты сомневаются в корректности исследования.
Взгляд с беспилотника: британские учёные сообщили об обнаружении неизвестных очагов радиоактивного заражения в Чернобыле
  • Чернобыльская зона отчуждения
  • © Gleb Garanich / Reuters

Специалисты школы физики Бристольского университета провели серию картографических исследований с использованием беспилотных летательных аппаратов в районе чернобыльского «рыжего леса», который прилегает к Чернобыльской АЭС и принял когда-то на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора.

Учёные запустили над зоной отчуждения устройство, которое определяет нейтронное и гамма-излучение. Утверждается, что аппараты, использовавшиеся после аварии в японской префектуре Фукусима, обнаружили ранее неизвестные очаги радиоактивного заражения.

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Профессор Том Скотт и его команда аспирантов проводили исследования в районе деревни Буряковка. Это заброшенное поселение находится в центре выброса радиоактивных осадков к западу от украинского города Припять и четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, где 33 года назад произошла крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики.

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Российский специалист в области радиологии, физик-атомщик Владимир Кузнецов утверждает: использованные британскими учёными аппараты изучали регион с высоты 30—35 метров, что для адекватного измерения опасного излучения явно недостаточно.

«Весь «рыжий лес» давно спилен и захоронен. Данный метод изучения радиационной обстановки не является корректным. Чернобыльскую зону необходимо исследовать пешком. Для правильного экспонирования необходима гамма-съёмка несколькими учёными, находящимися на местности на расстоянии нескольких метров друг от друга. Какие-либо исследования с высоты дают очень большую погрешность», — говорит Кузнецов.

В чернобыльской зоне радиационная обстановка изменяется только тогда, когда в ней начинается крупный пожар, утверждает учёный. По его мнению, подобная ситуация в украинских лесах не редкость, и в этом случае горящая хвойная подстилка, содержащая радиоизотопы, «возносит опасные элементы в атмосферу». Именно тогда возникает опасность не только для Украины, России и Белоруссии, но и для Западной Европы, считает Кузнецов.

«Все пострадавшие области давно изучены. Опасность представляет пожароопасная обстановка в регионе. Очень важно, чтобы был усилен контроль именно за противопожарной безопасностью в Чернобыле. Однако современная Украина этим вопросом в достаточной мере не занимается», — утверждает учёный.

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