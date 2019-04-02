В Чернобыльской зоне отчуждения возник пожар на площади 20 га

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В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сотрудники экстренных служб работают над тушением пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
В Чернобыльской зоне отчуждения возник пожар на площади 20 га
  • РИА Новости

Отмечается, что возгорание удалось локализовать на площади около 20 га, передаёт пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 17:00 пожар... на площади 20 га в зоне отчуждения вблизи посёлка Полесское локализован», — говорится в тексте.

По данным службы, горят полуразрушенные здания и травяной настил. К тушению привлечены 98 пожарных и 23 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Калининграде произошло возгорание на площади около 1,2 тыс. кв. м на заброшенном заводе «Цепрусс».

Также в декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.

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