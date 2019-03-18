Полиция Киева возбудила дело после пожара в магазине Roshen

Сотрудники правоохранительных органов Киева возбудили уголовное дело по факту поджога магазина фирмы Roshen в украинской столице. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

«Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества путём поджога и по факту хулиганства», — говорится в тексте.

Отмечается, что мужчина, подозреваемый в совершении преступления, «является членом радикальной экстремистской организации».

Ранее стало известно, что в магазине компании украинского лидера Петра Порошенко Roshen на Крещатике произошёл пожар.

По некоторым данным, в помещение, где расположена торговая точка, бросили бутылку с зажигательной смесью.

При этом уточняется, что подозреваемый в совершении преступления на Крещатике может быть также причастен к поджогу магазина фирмы Roshen 17 марта на Оболонском проспекте в Киеве.