«Оправдать свои провалы»: в России ответили на слова Порошенко о «страхах» Москвы

Заявление Петра Порошенко о связанных с Украиной «страхах» России — не что иное, как попытка оправдать провалы своей администрации и желание остаться в большой политике, полагают эксперты. Ранее экс-президент рассказал, что Москву якобы «пугает единство и решительность» Киева в его стремлении к евроатлантической интеграции. В Госдуме отметили, что упомянутое Порошенко единство на деле заключается в жёстком противостоянии политических группировок. Аналитики уверены, что подобными высказываниями бывший президент стремится в том числе продемонстрировать лояльность Западу, противопоставляя себя нынешнему руководству Украины.

Российские парламентарии скептически отреагировали на заявление бывшего украинского лидера Петра Порошенко, который накануне рассказал о связанных с Киевом «страхах» Москвы. Так, экс-президент на своей странице в Facebook выразил мнение, что Россия опасается единства Украины и интеграции страны в евроатлантическую систему.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — заявил политик.

Комментируя подобную риторику, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы Украина вновь стала сильной и единой.

«Мы не боимся единства и решительности Украины, а напротив, горячо приветствовали бы обретение страной вновь этих качеств. Но единство Украины возможно только на основе прекращения войны в Донбассе и возвращения к истокам — братским отношениям с Россией», — цитирует сенатора РИА Новости.

Парламентарий констатировал, что полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — химера, существующая лишь в воображении пятого президента Украины.

«Будущее — за объединённой безблоковой Европой, и её строительство потребует самого активного участия новой Украины и, естественно, России», — подчеркнул Клинцевич.

В свою очередь, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что на деле украинское «единство» оборачивается жёсткой борьбой политических группировок, сторонники которых «друг друга придушить готовы ради хлебных должностей и выгодных финансовых махинаций».

«Всё это всевеликое украинское единство, по их словам, семимильными шагами идёт в Европу и НАТО, а по факту — стоит на месте», — заявил депутат.

Парламентарий предположил, что подобными заявлениями страдающий «гипертрофированным самолюбием» экс-президент Украины пытается выставить за «величайшее достижение своего правления» оставленные после себя «политический бардак», ложные обещания, туманное европейское будущее и подрыв экономики из-за конфликта с Россией.

«Демарши против Москвы — последняя соломинка для утопающего Порошенко. Экс-президент Украины запятнал себя гражданской войной на Донбассе, разрухой в экономике и масштабными коррупционными скандалами. Всё это, как камень, тянет его на дно — как политическое, так и уголовное, остаётся последняя надежда — Москва. Вот за неё обеими руками и схватился бывший украинский лидер, именно поэтому Москва виновата во всем», — добавил Бальбек.

Он также выразил мнение, что если в будущем украинская Генпрокуратура примет решение арестовать Порошенко за финансовые махинации или иные преступления, то и здесь бывший президент будет заявлять о «руке Москвы».

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Критически высказывание Порошенко также восприняли украинские эксперты. Так, политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT усомнился в том, что подобная риторика интересна украинцам, особенно, учитывая итоги недавних президентских и парламентских выборов.

«Население-то как раз и голосовало за изменение той политики, которую проводил Порошенко в течение пяти лет. Рассказы об агрессии России и о том, что она чего-то боится, вызывают уже не удивление и зевоту, а скорее раздражение», — сказал Дудчак.

Политолог также не согласился с высказыванием Порошенко о единстве страны и её стремлении в ЕС. По мнению эксперта, бывший украинский лидер в течение пяти лет занимался расколом общества, в частности по культурному, языковому, этническому и религиозному принципу.

«Это были совершенно деструктивные силы, которые никоим образом не работали на благо украинского народа. И продолжать в том же духе, конечно, мягко говоря, неразумно», — считает эксперт.

Собеседник RT выразил мнение, что стремление в НАТО прежде всего несёт угрозу не России, а самой Украине, в том числе угрожает остаткам её территориальной целостности. Кроме того, Дудчак считает, что упрёки в адрес Москвы стали для представителей бывшей власти оптимальным оправданием своих провалов и разрушительных последствий своей деятельности.

«Если бы даже России не было на карте рядом с Украиной, то подобная политика всё равно привела бы к тем результатам, которые мы сегодня видим. Это и падение производства, и потеря населения. То есть ему просто так удобнее оправдывать ту катастрофу, которую творили силы, пришедшие к власти после государственного переворота», — уверен эксперт.

Добавим, что Порошенко не впервые рассуждает о российских «страхах» применительно к украинской тематике. В декабре 2018 года он уже высказывался в подобном ключе.

«Россия боится трёх вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму или на Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины», — написал Порошенко в своём Twitter.

«Ему нужен враг»

Экс-президент Украины регулярно прибегает к антироссийской риторике, зачастую строя на ней свою политическую кампанию. Так, в ходе июльских досрочных выборов в Верховную раду Порошенко говорил о своей политсиле «Европейская солидарность» как о команде, способной остановить «российский реванш».

Тогда же Порошенко заявил, что союзниками его партии в Раде могут быть только сторонники евроинтеграции. По его словам, он намерен поддерживать всех, кто выступает за движение Украины в ЕС и НАТО. Вместе с тем бывший украинский лидер заявил, что «наибольшая угроза находится в парламенте».

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Ранее, в начале июля 2019 года, Порошенко также говорил о «ползучем пророссийском реванше», комментируя дискуссию о возможности предоставления русскому языку статуса официального в Донбассе. Тогда Порошенко заявил, что «торговля языком» не принесёт Украине никаких дивидендов.

«И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк и даже не по Крым», — добавил он. По словам экс-президента Украины, главная цель «реванша» заключается в остановке движения Украины к членству в ЕС и НАТО и возвращении её в сферу влияния России.

Отметим, что по итогам досрочных парламентских выборов партия бывшего украинского президента, сменившая в мае 2019 года название с «Блока Петра Порошенко» на «Европейскую солидарность», заняла четвёртое место с 8,1% голосов (с учётом одномандатных округов политсила получила 25 из 424 мест в Верховной раде IX созыва). За партию «Слуга народа», получившую большинство в парламенте, отдали голоса 43,16% украинских избирателей (254 места с учётом одномандатных округов).

По словам экономиста Александра Охрименко, главы Украинского аналитического центра, в нынешних реалиях Порошенко стремится продемонстрировать Вашингтону и Брюсселю, что что он «более европейский» политик, чем новый президент страны Владимир Зеленский.

«Ему сейчас очень выгодно показать, что он стоит за евроинтеграцию, а Зеленский может предать. Эта цитата прежде всего направлена на то, чтобы показать, что он единственный, кто может спасти Украину, что оппозиция — это временное явление и что он никогда не предаст своих кураторов из ЕС и США», — считает эксперт.

Он также выразил мнение, что Россия нужна Порошенко для того, чтобы остаться в большой политике.