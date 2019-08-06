В Панаме возбудили дело о вероятном сокрытии доходов Порошенко

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Экс-замглавы администрации президента Украины времён Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что в Панаме правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег бывшим украинским президентом Петром Порошенко. 
В Панаме возбудили дело о вероятном сокрытии доходов Порошенко
  • РИА Новости

Как сообщил Портнов в своём Telegram-канале, власти Панамы проверили информацию о том, что Порошенко и его окружение скрывали в этой центральноамериканской стране «преступные доходы, активы и собственность», не платили налоги в украинский бюджет и отмывали похищенные средства.

Портнов заявил, что под присягой дал панамскому адвокату показания о преступлениях Порошенко, и на основании этого было возбуждено уголовное дело.

Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации бывшим президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.

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