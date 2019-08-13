В партии Порошенко назвали пиар-ходом указ о гражданстве для россиян

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Депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что указ лидера Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для «преследуемых» россиян напоминает политический пиар-ход.
В партии Порошенко назвали пиар-ходом указ о гражданстве для россиян
  • © Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Этот шаг выглядит как политический пиар-ход — якобы ответ Украины на то, что Россия приняла решение об упрощении предоставления российского гражданства тем, кто находится на оккупированных территориях», — приводит её заявление в ходе брифинга РИА Новости.

По мнению «Европейской солидарности», данная инициатива в текущих условиях преждевременна.

«Это поспешный шаг, поскольку практика цивилизованных стран предусматривает предоставление в таких случаях политического убежища до изучения всех обстоятельств», — уточнила представитель партии.

Ранее Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

Генеральный директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, комментируя закон в беседе с ФБА «Экономика сегодня», отметил, что Украина — не самая привлекательная страна для беженцев.

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