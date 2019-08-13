В ГД сочли политизированным указ Зеленского о гражданстве для россиян

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, которым президент расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, включив в него в том числе россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
В ГД сочли политизированным указ Зеленского о гражданстве для россиян
  • РИА Новости

«Я думаю, что это звучит несколько провокационно... Не очень понятно с практической точки зрения, как это будет применяться, поскольку у нас такой ответственности и по закону преследования по политическим мотивам не предусмотрено», — отметил Морозов.

По мнению депутата, этот бесполезный шаг носит политизированный характер.

Ранее Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

Соответствующий законопроект было поручено разработать правительству.

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