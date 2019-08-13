В ГД сочли политизированным указ Зеленского о гражданстве для россиян

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, которым президент расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, включив в него в том числе россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

«Я думаю, что это звучит несколько провокационно... Не очень понятно с практической точки зрения, как это будет применяться, поскольку у нас такой ответственности и по закону преследования по политическим мотивам не предусмотрено», — отметил Морозов.

По мнению депутата, этот бесполезный шаг носит политизированный характер.

Ранее Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

Соответствующий законопроект было поручено разработать правительству.