«Путь прогресса и созидания»: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, он набирает 70,76% голосов. Сообщается, что явка превысила 77%, проголосовали более 9 млн человек. После закрытия избирательных участков Токаев поблагодарил соотечественников за поддержку и отметил, что задача государства — «идти вперёд по пути прогресса и созидания». Всего в выборах приняли участие семь кандидатов.

Кандидат от партии «Нур Отан», действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев побеждает на внеочередных президентских выборах в Казахстане. По предварительным данным ЦИК, он набирает 70,76% голосов.

После завершения голосования Токаев поблагодарил соотечественников за доверие и высоко оценил прошедшую предвыборную кампанию.

«По сути дела, это была конкуренция предвыборных программ, — подчеркнул Токаев. — Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьёзно вырос. Впереди у нас очень большая работа».

Он отметил заслуги первого президента республики Нурсултана Назарбаева и заявил о намерении следовать его курсом.

«Нурсултан Назарбаев построил сильное многонациональное государство, известное во всём мире. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить все достижения этого государства и идти вперёд по пути прогресса и созидания», — сказал Токаев.

«Новые поколения с новыми мыслями»

Представители миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили, что выборы президента Казахстана соответствовали требованиям избирательного законодательства республики и международным обязательствам страны.

«Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов, миссией не отмечено. Миссия признаёт прошедшие внеочередные выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — приводит РИА Новости слова генсека ШОС Владимира Норова.

Всего в списках ЦИК Казахстана значатся 11,9 млн избирателей. Итоговая явка составила 77%.

Одним из первых проголосовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он произнёс речь, в которой отметил важность проходящих выборов.

«В этом году выборы особые. Я приостановил свои президентские полномочия, — сказал Назарбаев. — Мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно, потому что всё идёт, всё развивается, движется. И наша страна тоже, как все демократические государства, должна сменять власть. Должны приходить новые поколения с новыми мыслями. Они поведут Казахстан к новым высотам».

Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции 9 июня обратил внимание, что в республике действует уникальная политическая модель.

«Каждая страна обладает собственной спецификой. У нас в Казахстане действует уникальная политическая модель. Наш первый президент, основатель независимого Казахстана, остаётся у власти на посту председателя Совета безопасности, а также выступает в иных качествах. Вокруг Казахстана возникает великое множество вызовов, ситуация в мире становится всё более неспокойной», — заявил Токаев в ответ на вопрос журналиста RT.

По его словам, Казахстану необходимо преодолеть трудности и устоять перед вызовами — как внешними, так и внутренними.

«Я верю, что благодаря мудрости народа Казахстана мы преодолеем трудности и у нас всё получится», — подытожил Токаев.

Шестые выборы президента Казахстана

Выборы президента Казахстана в 2019-м стали шестыми по счёту в истории республики. До этого главу государства избирали в 1991, 1999, 2005, 2011 и 2015 годах.

Впервые в истории независимого Казахстана в выборах не участвовал первый президент республики и глава партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев. 19 марта он заявил об уходе с поста главы государства. В соответствии с Конституцией Казахстана эти полномочия перешли к председателю верхней палаты парламента, должность которого в тот момент занимал Касым-Жомарт Токаев.

«Я верю, что Токаев — именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», — сказал Назарбаев во время телеобращения, в котором он заявил об уходе в отставку.

Токаев имел право занимать пост президента на протяжении всего выборного срока, который истекает в 2020 году. Однако он объявил о решении провести досрочное голосование.

«Обстановка в мире быстро меняется, и далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики», — подчеркнул Токаев в ходе телеобращения 9 апреля.

Позднее, 23 апреля, Назарбаев на съезде партии «Нур Отан» предложил выдвинуть действующего главу государства Токаева на пост президента.

Семь кандидатов

Конкуренты действующего главы государства также представляли политические партии и общественные организации, в том числе коммунистов и националистов.

Так, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков призывал бороться с бедностью и отказываться от западного влияния. При этом он выступает за участие Казахстана в работе ЕАЭС.

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Кандидат от националистического движения «Судьба нации» Амиржан Косанов обещал «полную декоммунизацию и десоветизацию общественного сознания». В предвыборной программе Косанова говорится, что «главным вектором политического развития Казахстана должен стать курс на Европейский союз».

Представитель общественного объединения «Орлы великой степи» Садыбек Тугел призывал к расширению использования казахского языка и предлагал бороться с пагубным влиянием Запада.

Толеутай Рахимбеков от партии «Село» обещал сделать приоритетным направлением работы поддержку аграрно-промышленного комплекса. Амангельды Таспихов, выдвигаемый на пост президента Федерацией профсоюзов Казахстана, призывал защищать интересы наёмных работников как в городе, так и на селе.

Кроме того, впервые на пост президента Казахстана баллотировалась женщина. Дания Еспаева представляла Демократическую партию «Ак жол». Она обещала расширить поддержку бизнеса и обеспечить интересы казахстанских женщин.

Токаев в своей предвыборной программе делал ставку на преемственность, следование «испытанным историей стратегическим курсом» Нурсултана Назарбаева. Он обещал укреплять сотрудничество со стратегическими партнёрами Казахстана — с Россией, Китаем, США, Европейским союзом, со странами Азии и Ближнего Востока.