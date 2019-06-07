Токаев призвал молодёжь Казахстана «не проспать свой шанс»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будущее республики сосредоточено в руках молодёжи, а также призвал её «не проспать свой шанс».
Токаев призвал молодёжь Казахстана «не проспать свой шанс»
  • РИА Новости

«Локомотив реформ — это вы, наша прекрасная молодежь! Будущее Казахстана в руках молодых людей, не проспите свой шанс, свою мечту», — приводит его слова РИА Новости.

11 мая в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов на пост президента страны.

9 июня в республике пройдут выборы лидера. Наибольшие шансы на победу — у Касым-Жомарта Токаева, преемника бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева.

По мнению экспертов, остальные кандидаты не пользуются доверием населения.

Подробнее — в материале RT.

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