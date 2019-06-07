«Без кривотолков и сомнений»: как повлияют на политику Казахстана первые президентские выборы после отставки Назарбаева

9 июня в Казахстане пройдут выборы президента. Впервые за всю историю в бюллетенях нет имени Нурсултана Назарбаева. Однако влияние бывшего главы государства на политическую жизнь республики сохраняется: наибольшие шансы на победу — у его преемника Касым-Жомарта Токаева. По мнению экспертов, остальные кандидаты — коммунисты, либералы, националисты и популисты — не могут предложить избирателям программу развития страны и не пользуются доверием населения.

9 июня в Казахстане состоятся досрочные президентские выборы. Это первое после провозглашения независимости страны народное волеизъявление, в котором в качестве кандидата не будет принимать участие многолетний бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев, объявивший о своём уходе с поста президента 19 марта.

После ухода Назарбаева, в соответствии с конституцией страны, действующим президентом стал глава cената Касым-Жомарт Токаев. Он мог бы дождаться очередных выборов, которые должны были состояться в апреле 2020 года, но предпочёл назначить досрочное голосование. Соответствующий указ был обнародован 9 апреля.

За день до этого Токаев провёл консультации со сменившей его на должности председателя сената парламента дочерью Нурсултана Назарбаева Даригой, премьер-министром страны Аскаром Маминым, председателем Конституционного Совета Казахстана Кайратом Мами и заместителем нижней палаты парламента — мажилиса — Владимиром Божко. По словам самого действующего президента, он обсуждал этот вопрос и с Нурсултаном Назарбаевым.

Агитационные плакаты кандидатов в президенты Казахстана

РИА Новости

© Тимур Батыршин

«Токаев принял абсолютно правильное решение провести выборы и таким образом получить мандат не из рук ушедшего президента, а из рук избирателя,— заявил в интервью RT казахстанский политолог экс-директор Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Булат Султанов.

— Большинство населения Казахстана поддерживает проведение выборов 9 июня. Это правильно с учётом того, что ситуация в мире сложная, США по-прежнему усиливают санкции против России, фактически открыли торговую войну против Китая, Казахстан граничит и с Россией, и с Китаем. Ситуация и внутри, и вовне Казахстана требует, чтобы во главе государства находился человек, в отношении которого не может быть кривотолков и сомнений».

Палитра взглядов

Будущего лидера страны казахстанцам предстоит выбрать из семи кандидатов. Помимо Токаева, выдвинутого правящей партией «Нур Отан», за пост главы государства борются представители широкого спектра политических сил — от коммунистов до националистов.

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Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков уже участвовал в президентских выборах в 2011 году. Тогда он набрал 1,36% голосов. Он обещает бороться с бедностью, выступает за «отказ от западного влияния», но и за участие Казахстана в делах ЕАЭС и китайской инициативе «Один пояс — один путь».

Предвыборная программа кандидата от националистического движения «Судьба нации» Амиржана Косанова, напротив, обещает «полную декоммунизацию и десоветизацию общественного сознания». Кандидат выступает за принятие нового закона о государственном языке и создание перечня профессий, где владение им будет обязательным, а также планирует «привить сакральные идеи Алаш-Орды» (казахского национально-территориального образования, существовавшего в период Гражданской войны в России) «всем гражданам».

В сфере внешней политики Косанов, как отмечает, ссылаясь на заявление политика, RFI, выступает против членства Казахстана в ЕАЭС и за усиление сотрудничества с «тюркским миром». При этом в предвыборной программе кандидата утверждается, что «главным вектором политического развития Казахстана должен стать курс на Европейский союз». Также Амиржан Косанов не поддерживает строительство в стране атомных электростанций.

Частично близок Косанову по взглядам кандидат от общественного объединения «Орлы великой степи» Садыбек Тугел. Он также выступает за расширение использования казахского языка. Однако в отличие от Косанова считает, что с Запада идёт «разврат» — гомосексуализм и проституция — и поддерживает борьбу этими явлениями. Тугел также сторонник введения смертной казни за педофилию и коррупцию и противник «ночных клубов, саун и казино».

Впервые за всю историю страны кандидатом на должность президента Казахстана будет женщина — Дания Еспаева, представляющая Демократическую партию «Ак жол». Она обещает расширить поддержку бизнеса, а также считает, что «как женщина, как мама» сможет обеспечить интересы прекрасной половины казахстанского общества. В программе кандидата нашли своё место и ряд требований националистического характера: в частности заявления о необходимости «де-колонизации и де-коммунизации общественного сознания».

Кандидат в президенты от партии "Ак жол" Дания Еспаева

РИА Новости

© Абзал Калиев

Ещё один кандидат — Толеутай Рахимбеков от партии «Село» — своим приоритетом планирует сделать поддержку аграрно-промышленного комплекса. Представители Рахимбекова, в частности, обещают начать поставки традиционных кисломолочных продуктов из кобыльего молока — курта и кумыса — на мировой рынок. В свою очередь Амангельды Таспихов, выдвинутый на пост президента Федерацией профсоюзов Казахстана, обещает защитить интересы всех наёмных работников как в городе, так и на селе.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе делает ставку на преемственность «испытанному историей стратегическому курсу» Нурсултана Назарбаева и обещает казахстанцам, что при нём страна войдёт в 30 наиболее развитых стран мира.

В области внешней политики действующий президент планирует «укреплять сотрудничество с нашими стратегическими партнерами — Россией, Китаем, США, государствами Центральной Азии, Европейским Союзом, странами Азии и Ближнего Востока».

Политические перспективы

По мнению экспертов, у Касым-Жомарта Токаева есть все шансы победить уже в первом туре. Так, Булат Султанов утверждает, что на действующего президента, помимо его личных достоинств, работает харизма и поддержка Назарбаева, а также мощный организационный ресурс партии «Нур Отан», имеющей отделения во всей стране. Немаловажно и то, что его предвыборные лозунги выглядят гораздо более предпочтительными для избирателя.

«Программа Токаева — наиболее убедительная, — утверждает Булат Султанов. — Программы же его оппонентов недоказательные, неубедительные и в некоторой степени провокационные».

В частности, призыв Амиржана Косанова сделать главным вектором развития курс на ЕС, политолог воспринимает с недоумением.

Кандидат в президента Казахстана от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Амиржан Косанов

РИА Новости

© Анатолий Устиненко

«Где Европа и ЕС, а где Казахстан? Россия — союзник Казахстана, Китай — стратегический партнёр. Говорить о том, что главным вектором должен быть курс на ЕС — мягко говоря, политическая близорукость и очевидное желание выслужиться перед теми, кто его финансирует, — утверждает эксперт. — Все сотоварищи Амиржана Косанова находятся в иммиграции на территории стран ЕС. Некоторые осуждены судом, и если вернутся в Казахстан, будут осуждены за коррупцию и воровство».

По словам эксперта, националистическая риторика Косанова «может привести к расколу казахстанского общества». Согласно переписи 2009 года, 23,7% населения страны составляли этнические русские. Однако, по словам эксперта, для данного кандидата президентские выборы — скорее трамплин для намеченных на следующий год выборов в нижнюю палату парламента страны, где он постарается собрать националистический электорат.

«Это зондаж возможности создания политической партии национал-патриотического коленкора. До 10% он может получить, если будет раскручиваться», — считает Султанов.

В свою очередь заместитель заведующего кафедры государственной политики Максим Вилисов заявил в разговоре с RT, что сама схема досрочных выборов играет в пользу партии власти. Если бы выборы состоялись в следующем году, то оппозиция имела бы больше возможностей к ним подготовиться.

«Навряд ли будет второй тур, — заявил Вилисов. — Властная вертикаль по инерции будет работать на основного действующего претендента, который сейчас занимает президентский пост, а политические оппоненты не успеют ничего противопоставить в информационном плане и в плане сетевых взаимодействий».

Эксперт отмечает, что за почти три десятилетия нахождения у власти Нурсултан Назарбаев сумел выстроить устойчивую систему баланса интересов различных групп внутри казахстанской элиты. Новый президент, как его преемник, в эти систему встроен, что удовлетворяет всех игроков.

«На балансе интересов этих сил и построена стабильность Казахстана, — утверждает эксперт. — А фигура Токаева значительную часть их устраивает».

Пейзаж после выборов

Во время посещения общественного штаба кандидата Касым-Жомарта Токаева 24 мая Нурсултан Назарбаев заверил общественность, что «никакого двоевластия в стране допускаться не будет».

«Все мы будем работать на президента, которого изберёт народ», — отметил Назарбаев.

Несмотря на уход с высшего государственного поста, первый президент республики сохранил за собой ряд важных полномочий. Назарбаев возглавляет совет безопасности Казахстана, входит в состав Конституционного совета страны и является лидером правящей партии «Нур Отан». С 14 июня 2010 года он также носит почётный титул лидера нации (Елбасы).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа) и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

РИА Новости

© Владислав Воднев

По мнению Максима Вилисова, сохранение этих рычагов в руках Назарбаева необходимо для безболезненного для страны транзита власти, о котором говорят лидеры государства.

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«Руководство советом безопасности — это способ контроля силовиков в случае, если кто-то будет пытаться раскачать ситуацию в Казахстане неправовым способом», — считает эксперт.

По его словам, на фоне выборов возможно попытаются «проявить инициативу» те группы, которые связаны с иностранными центрами влияния, прежде всего на западе.

В том, что такие попытки не исключены, уверен и Булат Султанов. 1 и 9 мая в ряде городов страны состоялись несанкционированные акции протеста, организованные опальным банкиром Мухтаром Аблязовым и его движением «Демократический выбор Казахстана». Он сейчас проживает во Франции, а на родине заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию заказного убийства.

«Наш беглый олигарх попытается спровоцировать какие-то выступления. Извне могут быть какие-то сигналы. Пытающиеся дестабилизировать ситуацию представители оппозиции находятся в странах ЕС. Но сегодня я не вижу серьёзных оснований для протестов. Народ хотел бы избрать нового президента и народ его выберет», — подытожил Султанов.