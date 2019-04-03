«Преемственность поколений»: каково значение первого визита в Россию нового президента Казахстана

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля совершит свой первый зарубежный визит. Он прибудет в Москву и проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Как отмечает пресс-служба Кремля, «в ходе переговоров будут обсуждены ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве». По словам экспертов, выбор Токаевым Москвы для своей первой зарубежной поездки в должности главы государства говорит о том, что Нур-Султан рассматривает Москву как главного стратегического союзника.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля прибудет с официальным визитом в Москву. Это станет для Токаева первой зарубежной поездкой в новой должности.

«Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным», — сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня», — сообщает пресс-служба Кремля.

Официальный Нур-Султан также указывает, что на обсуждение будут вынесены «вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы». По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

Токаев уже общался с Путиным после своего вступления в новую должность. Как сообщает пресс-служба Кремля, 21 марта Владимир Путин провёл телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Президент России тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту», — подчёркивается в сообщении на сайте Кремля.

Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном с момента провозглашения его независимости в 1991 году, заявил о своей отставке 19 марта. На следующий день, в соответствии с конституцией, новым президентом был назначен Токаев, занимавший ранее пост спикера верхней палаты парламента. При этом Назарбаев сохранил за собой должность председателя Совета безопасности республики и главы правящей партии «Нур Отан». Кроме того, по инициативе его преемника столица страны Астана была переименована в Нур-Султан.

Касым-Жомарт Токаев будет руководить Казахстаном, по меньшей мере, до президентских выборов, которые должны состояться в следующем году.

Расстановка приоритетов

Выбор Москвы для первого визита Токаева — демонстрация особого отношения казахстанского руководства к России, подчеркнул директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

«На языке дипломатического протокола первый государственный визит осуществляется в ту страну, которая является самым главным стратегическим союзником, — рассказал Солозобов в беседе с RT. — Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избрал Россию стратегическим союзником и подчеркивает преемственность поколений».

В свою очередь, экс-директор Института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Булат Султанов отметил в разговоре с RT, что «в системе многовекторной политики Казахстана самым важным приоритетом является Россия, вторым — Китай, третьим — республики Средней Азии, затем, по убывающей, страны Европейского союза, США».

При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на особое внимание к России, казахстанские власти не забывают и о других своих международных партнёрах. Так, 27 марта Токаев пообщался с послами Китая и США в Казахстане. На следующий день он принял помощника президента России Андрея Фурсенко.

«В основе политики Казахстана лежит многовекторность, прагматизм и защита национальных интересов», — подчёркивает Султанов.

Об этом заявил и сам Токаев. В интервью газете «Коммерсант» он отметил, что многовекторность сыграла важную роль в процессе становления государства. В то же время глава Казахстана отметил, что с Москвой у Нур-Султана всегда были особые отношения.

«Но внутри системы приоритетов существуют особые цели. Я имею в виду развитие союзнических отношений с Россией, что, естественно, не препятствует развитию сотрудничества с другими государствами. Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — заявил Токаев, подчеркнув, что одна из его обязанностей как президента — беречь дружбу казахского и русского народов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа) и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

РИА Новости

© Владислав Воднев

Демонстрацией того, какая страна стоит в списке внешнеполитических ориентиров Казахстана после России, может стать посещение Назарбаевым или Токаевым Китая по возвращении нового президента из Москвы.

Ещё 20 марта китайский посол в Казахстане передал Нурсултану Назарбаеву приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить 2-й Форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который пройдёт в Пекине в конце апреля. Однако Юрий Солозобов считает, что в Китай может поехать и сам Токаев. Новый президент — китаист по образованию и выпускник двух вузов: МГИМО и Пекинского лингвистического института.

«Дополнительный импульс»

В разговоре с Андреем Фурсенко 28 марта Касым-Жомарт Токаев отметил, что намерен «придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества» с нашей страной. По мнению Булата Султанова, планы нового казахстанского лидера вполне искренни.

«Когда Токаев был председателем сената, он принимал делегацию по внешним связям Совета Федерации и заявлял о том, что Казахстан и Россию объединяют союзнические отношения, — подчеркнул Султанов. — Токаев — единственный политик, который сейчас говорит о союзнических отношениях с Россией. Для примера, другие политические деятели в Казахстане используют термин «стратегическое партнерство».

Действительно, как информирует агентство «Хабар», 15 марта в ходе встречи с делегацией Совфеда во главе с председателем комитета по международным делам Константином Косачёвым Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «взаимоотношения Казахстана и России являются союзническими и носят долговременный характер с точки зрения исторической перспективы».

Резиденция президента Республики Казахстан в Нур-Султане

© Nikolay Olkhovoy / Wikipedia

Ещё одним дружественным по отношению к России жестом нового президента стало объявление русского языка как приоритетного в изучении в школах наравне с казахским, сделанное им в ходе заседания правительства 27 марта, отметил Юрий Солозобов.

«Я знаю Токаева давно, так как работал в МИД с 1993 года. Тогда он работал заместителем министра иностранных дел, — вспоминает Булат Султанов. — Как человек и дипломат он — высочайшей пробы. Каким он будет президентом — посмотрим».

Эксперт предполагает, что в перспективе при новом президенте в российско-казахстанских отношениях могут возникнуть прорывные моменты в сфере культурно-гуманитарного и научного сотрудничества, что важно как для Нур-Султана, так и для Москвы.

«Многие говорят о том, какое значение имеет Россия для Казахстана. Но и для России Казахстан имеет большую ценность. И сейчас главное — развивать наши союзнические отношения в рамках Евразийского экономического союза», — подчёркивает Султанов.

«Преемственность политики»

В то же время по итогам первого визита нового президента Казахстана в Россию не стоит ждать «каких-либо сенсационных заявлений», считает Юрий Солозобов.

«Будет продолжен курс на Евразийскую интеграцию и вся политика предыдущего президента Назарбаева, — утверждает политолог. — Будет подтверждена преемственность политики в рамках евразийского сотрудничества, взаимодействия в едином оборонном пространстве, а также обсуждение экономических программ».

С точки зрения эксперта, скорее всего, президенты Путин и Токаев подтвердят нацеленность на развитие торговых связей двух стран.

«Три четверти своего экспорт Казахстан поставляет транзитом через Россию, — отмечает Солозобов. — Россия же заинтересована в Казахстане как в узком горлышке для проекта «Один пояс, один путь». Также хорошо идёт приграничная торговля — это 70% всего товарооборота между странами».

Сотрудники пограничной службы во время осмотра грузового автомобиля на пограничном контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы

РИА Новости

© Александр Кондратюк

По мнению эксперта, в дальнейшем обеим странам можно было бы перейти к обсуждению новых проектов в области евразийской интеграции, например, создания регионов общего развития в индустриальной и инновационной сферах. «Такая повестка дня могла бы быть интересна обеим странам», — подчёркивает политолог.

Булат Султанов также полагает, что вопросы развития ЕАЭС обязательно займут своё место в переговорах Путина и Токаева.

«Россия и Казахстан — локомотивы в процессе развития Евразийского экономического союза. Нужно думать о расширении евразийской интеграции на Восток и на Запад. Нужно думать о сопряжении Евразийского экономического союза с проектом «Один пояс, один путь». Нужно искать площадки для создания зоны свободной торговли от Владивостока до Лиссабона, — считает политолог. — Думаю, это направление тоже будет обсуждаться на встрече между Токаевым и Путиным».