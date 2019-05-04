В Казахстане кандидатом на пост президента впервые стала женщина

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала депутата мажилиса казахстанского парламента Данию Еспаеву кандидатом в президенты страны. Об этом информирует Интерфакс.

«Все документы, необходимые для регистрации Д. Еспаевой кандидатом на предстоящие президентские выборы, предоставлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявляемым требованиям», — сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина.

Отмечается, что Еспаева стала первой женщиной в Казахстане, получившей регистрацию ЦИК в качестве кандидата на пост главы государства.

Внеочередные выборы казахстанского президента назначены на 9 июня.

Ранее действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым официально зарегистрированным кандидатом для участия в президентских выборах.