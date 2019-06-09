Назарбаев: новая власть должна привести Казахстан к новым высотам

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в день выборов главы государства заявил на избирательном участке, что новая власть в стране должна привести её к новым высотам.

«В этом году выборы особые, я приостановил свои полномочия, и мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно. Наша страна, как все демократические государства, должна сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями, они поведут Казахстан к новым высотам», — приводит Интерфакс заявление Назарбаева.

По его словам, с новым президентом «связываются надежды на лучшее будущее, стабильность... и спокойствие».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах главы государства.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск).

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