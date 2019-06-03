Токаев заявил, что Казахстану повезло с соседями

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что его стране повезло с соседями.
Токаев заявил, что Казахстану повезло с соседями
  • РИА Новости

«Я считаю, что нам с соседями повезло. Мы имеем таких соседей, как Россия, Китайская Народная Республика, Узбекистан, другие среднеазиатские государства», — приводит его слова РИА Новости.

Говоря об отношениях России и Казахстана, Токаев отметил, что эти «связи абсолютно неразрывны, они уходят корнями в далёкое, историческое прошлое». Казахстанский лидер при этом подчеркнул, что преемственность в сфере сотрудничества двух государств будет обеспечена.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, что познакомился с президентом России Владимиром Путиным в Киеве во время инаугурации Леонида Кучмы на пост главы Украины.

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