Токаев заявил, что Казахстану повезло с соседями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что его стране повезло с соседями.

«Я считаю, что нам с соседями повезло. Мы имеем таких соседей, как Россия, Китайская Народная Республика, Узбекистан, другие среднеазиатские государства», — приводит его слова РИА Новости.

Говоря об отношениях России и Казахстана, Токаев отметил, что эти «связи абсолютно неразрывны, они уходят корнями в далёкое, историческое прошлое». Казахстанский лидер при этом подчеркнул, что преемственность в сфере сотрудничества двух государств будет обеспечена.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, что познакомился с президентом России Владимиром Путиным в Киеве во время инаугурации Леонида Кучмы на пост главы Украины.