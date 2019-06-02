Токаев рассказал о своём знакомстве с Путиным в Киеве

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что познакомился с российским лидером Владимиром Путиным в Киеве во время инаугурации Леонида Кучмы на пост главы Украины.
Токаев рассказал о своём знакомстве с Путиным в Киеве
  • ©Kremlin Pool/Global Look Press

«С Владимиром Владимировичем Путиным мы познакомились в Киеве, я был направлен туда на инаугурацию президента Кучмы, а Владимир Владимирович только что был назначен премьер-министром, председателем правительства России», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Он отметил, что «буквально коротко на ногах» переговорил с Путиным.

«Но уже тогда он на меня произвёл большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью, а затем в Кремле мы уже встретились с ним, когда он стал исполняющим обязанности президента России», — отметил Токаев.

Токаев добавил, что с тех пор контакты не прерывались.

«Он был президентом, а я занимал другие должности, но как-то визуально мы всегда друг друга узнавали», — уточнил Токаев.

17 мая российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения.

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