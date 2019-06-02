Токаев рассказал о своём знакомстве с Путиным в Киеве
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«С Владимиром Владимировичем Путиным мы познакомились в Киеве, я был направлен туда на инаугурацию президента Кучмы, а Владимир Владимирович только что был назначен премьер-министром, председателем правительства России», — приводит РИА Новости слова Токаева.
Он отметил, что «буквально коротко на ногах» переговорил с Путиным.
«Но уже тогда он на меня произвёл большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью, а затем в Кремле мы уже встретились с ним, когда он стал исполняющим обязанности президента России», — отметил Токаев.
Токаев добавил, что с тех пор контакты не прерывались.
«Он был президентом, а я занимал другие должности, но как-то визуально мы всегда друг друга узнавали», — уточнил Токаев.
17 мая российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения.