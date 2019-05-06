«Отвечать есть за что»: почему Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу о жертвах на Майдане в 2014 году. Глава отдела, занимающегося изучением преступлений пятилетней давности, заявил, что украинский лидер тормозит ход следствия. Ранее была создана группа специалистов, которая займётся расследованиями в отношении Порошенко и его команды. Эксперты предположили, что в будущем глава государства может стать фигурантом дела.

Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля вызвали в Генпрокуратуру на допрос по делу о преступлениях против протестующих на «евромайдане» в 2014 году. Об этом «Украинским новостям» рассказал руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Отмечается, что допрос будет проведён 7 мая.

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При этом, по данным издания, Порошенко не подписал протокол допроса, проведённого ещё в ноябре 2016 года.

Сам Порошенко говорил, что не удовлетворён расследованием преступлений на Майдане в 2014 году. Ответственным за это он назвал Горбатюка.

Однако Горбатюк, комментируя эти слова президента, указал, что Порошенко сам создаёт препятствия следствию.

«Я постоянно заявлял проблемах, сопровождающих расследование. В том числе — говорил об ответственности или неприятии того же президента. Если бы было желание помогать — то за это время можно было присоединиться (к расследованию. — RT)… Это просто желание найти каких-то «крайних» не озвучивая при этом проблем», — сказал он LB.ua.

В частности, представитель Генпрокуратуры обвинил президента в том, что суды работают не в полном составе и многие дела затягиваются.

«Как раз здесь — ответственность руководства государства, поскольку все пять лет его каденции едва ли не половина судов не укомплектованы или не продлён срок каденции судей, что, соответственно, увеличивает нагрузку на суды и делает невозможным рассмотрение дел в короткие сроки», —подчеркнул Горбатюк.

Он также напомнил, что в Высший совет правосудия отправляются жалобы на нарушение судьями законов и намеренном затягивании дел, однако ответа на них нет. И это при том, что в совете состоят представители президента.

Третья проблема, ответственность за которую лежит на Порошенко — принятые законы, которые напрямую вредили следствию, добавил Горбатюк.

«Это принятие изменений в законодательство в течение пяти лет, которые вредили расследованию и создавали основания для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам. Это и т.н. «поправка Лозового» (сокращение досудебного расследования. — RT), потеря полномочий следователей, расследующих майдановские дела. Но президент эти законы подписывал. Таким образом, президент лично создавал проблемы для расследования дел Майдана», — заключил представитель Генпрокуратуры.

Reuters

© Olga Yakimovich

Напомним, что во время событий на Майдане года погибли, в общей сложности, более 100 человек, несколько сотен получили ранения. Среди жертв были как протестующие, так и сотрудники спецподразделения «Беркут». Всего было зарегистрировано 4,7 тыс. преступлений.

«Надо свалить вину»

На Украине президент, чей срок пребывания на своём посту подошёл к концу — удобная цель для того, чтобы переложить на него ответственность за неудачи, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«После окончания очередного периода надо на кого-то свалить всю вину, найти человека, который будет персонифицировать все недостатки. Вполне возможно мы видим начало этой драмы, она же комедия. Отвечать есть за что — это и военные преступления, государственный террор против части своего населения, это масштабная коррупция, собственное обогащение, клановые отношения», — сказал он RT.

Отметим, что на Украине и в других странах создана группа специалистов, которая займётся расследованием возможных преступлений Порошенко и его окружения. Об этом рассказала в эфире украинского телеканала NewsOne заместитель главного редактора издания «СТРАНА.ua» Светлана Крюкова.

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока ещё действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды и правоохранителей в дальнейшем посадить президента (Порошенко. — RT) и его ближайшее окружение», — сказала журналистка.

Помимо противников Порошенко, против него могут ополчиться и члены его команды, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Я думаю, что в этом будут заинтересованы и его соратники, чтобы самими уклониться. Но чтобы бы он ни делал — он делал не один. Здесь два вектора: один связан с действительным недовольством населения, а также те, кто вместе с ним творил, будут пытаться сказать что основную ответственность несёт он», — сказал он RT.