«Думаем о фишечках»: в штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации
- РИА Новости
Владимир Зеленский не объявит о назначениях на руководящие должности до инаугурации. При этом сама торжественная церемония вступления в должность главы государства, возможно, будет содержать необычные детали. Об этом рассказали представители избранного президента Украины.
Так, член предвыборного штаба, сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк поведал о том, что имена руководителей силовых и военных ведомств будут объявлены после того, как Зеленский получит доступ к администрации президента Украины, расположенной на Банковой улице в Киеве.
«Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело — назвать этого человека, а другое — назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть: проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография», — цитирует его издание «Украинская правда».
Он заметил, что проверка будет проведена не только спецслужбами, но и общественностью, которая найдёт «скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо».
Напомним, что 30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила о победе Владимира Зеленского во втором туре выборов президента страны, прошедшем 21 апреля. За шоумена проголосовали 73,22% избирателей — 13 541 548 украинцев.
Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования итогов выборов и их публикации в газете «Голос Украины». Как заметил Костюк, в команде Зеленского рассуждают о неких «фишечках» предстоящей церемонии.
«Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации ещё не было. Могу сказать, будет что-то интересное», — подчеркнул он.
В этой связи Костюк добавил, что Зеленский обещал не становиться «политиком в классическом смысле этого слова».
Между тем ещё будучи кандидатом на пост президента Украины, шоумен представил свою команду из 20 молодых специалистов, экспертов и профессионалов, которые войдут в состав его администрации в случае победы на выборах. По мнению Зеленского, именно эти люди сделают Украину мощной страной, которая не будет «младшей сестрой России» и не станет «коррумпированным партнёром Европы».
Так, предполагалось, что спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков будет заниматься вопросами внутренней политики, а глава штаба Иван Баканов — выстраиванием взаимоотношений с Верховной радой. Международные же вопросы будут отданы в ведение бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка.
«Зеленского нужно держать, а то улетит в космос»
Наряду с этим юрист предвыборного штаба шоумена Вадим Галайчук сообщил, что Зеленский уже определился с кандидатурой на пост главы администрации президента. По его словам, речь идёт об известной персоне.
Как пишут украинские СМИ, этот пост может занять один из основателей студии «Квартал 95» и близкий друг Зеленского Сергей Шефир. Однако сам 54-летний продюсер и сценарист заявил, что его этот пост не интересует. По мнению Шефира, должность главы АП должен получить человек профессиональный и юридически подкованный.
«Я безразличен к должностям и портфелям, но я не безразличен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведёт», — сказал Шефир в интервью изданию «theБабель».
- Здание администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Он также рассказал о возможном переезде администрации президента с улицы Банковой в «нормальный офис», поиск которого ещё ведётся. Кроме того, обсуждается возможность ведения круглосуточной трансляции из этого здания.
«Это мечта. Вова — это же вообще такая ракета, которую нужно держать, иначе улетит в космос. Он сейчас говорит: «Я хочу, чтобы везде камеры были, чтобы в любой момент все зашли и посмотрели. Я не хочу сидеть на Банковой, я хочу сидеть в нормальном европейском прозрачном офисе», — подчеркнул он.
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