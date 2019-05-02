«Думаем о фишечках»: в штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации

Торжественная церемония вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины будет содержать много интересного и пройдёт так, «как ещё никогда не было», заявил представитель штаба избранного главы государства Юрий Костюк. Именно после инаугурации станут известны имена новых министров. Так, кандидатом на пост главы президентской администрации считается один из основателей студии «Квартал 95» и близкий друг Зеленского Сергей Шефир. Однако, по его словам, подобную должность должен занять профессионал. При этом Шефир не исключил переезда кабинета главы государства с улицы Банковой в «прозрачный европейский офис», за которым можно будет наблюдать в режиме реального времени.

Владимир Зеленский не объявит о назначениях на руководящие должности до инаугурации. При этом сама торжественная церемония вступления в должность главы государства, возможно, будет содержать необычные детали. Об этом рассказали представители избранного президента Украины.

Так, член предвыборного штаба, сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк поведал о том, что имена руководителей силовых и военных ведомств будут объявлены после того, как Зеленский получит доступ к администрации президента Украины, расположенной на Банковой улице в Киеве.

«Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело — назвать этого человека, а другое — назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть: проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография», — цитирует его издание «Украинская правда».

Он заметил, что проверка будет проведена не только спецслужбами, но и общественностью, которая найдёт «скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо».

Напомним, что 30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила о победе Владимира Зеленского во втором туре выборов президента страны, прошедшем 21 апреля. За шоумена проголосовали 73,22% избирателей — 13 541 548 украинцев.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования итогов выборов и их публикации в газете «Голос Украины». Как заметил Костюк, в команде Зеленского рассуждают о неких «фишечках» предстоящей церемонии.

«Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации ещё не было. Могу сказать, будет что-то интересное», — подчеркнул он.

В этой связи Костюк добавил, что Зеленский обещал не становиться «политиком в классическом смысле этого слова».

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Между тем ещё будучи кандидатом на пост президента Украины, шоумен представил свою команду из 20 молодых специалистов, экспертов и профессионалов, которые войдут в состав его администрации в случае победы на выборах. По мнению Зеленского, именно эти люди сделают Украину мощной страной, которая не будет «младшей сестрой России» и не станет «коррумпированным партнёром Европы».

Так, предполагалось, что спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков будет заниматься вопросами внутренней политики, а глава штаба Иван Баканов — выстраиванием взаимоотношений с Верховной радой. Международные же вопросы будут отданы в ведение бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка.

«Зеленского нужно держать, а то улетит в космос»

Наряду с этим юрист предвыборного штаба шоумена Вадим Галайчук сообщил, что Зеленский уже определился с кандидатурой на пост главы администрации президента. По его словам, речь идёт об известной персоне.

Как пишут украинские СМИ, этот пост может занять один из основателей студии «Квартал 95» и близкий друг Зеленского Сергей Шефир. Однако сам 54-летний продюсер и сценарист заявил, что его этот пост не интересует. По мнению Шефира, должность главы АП должен получить человек профессиональный и юридически подкованный.

«Я безразличен к должностям и портфелям, но я не безразличен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведёт», — сказал Шефир в интервью изданию «theБабель».

Здание администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Он также рассказал о возможном переезде администрации президента с улицы Банковой в «нормальный офис», поиск которого ещё ведётся. Кроме того, обсуждается возможность ведения круглосуточной трансляции из этого здания.

«Это мечта. Вова — это же вообще такая ракета, которую нужно держать, иначе улетит в космос. Он сейчас говорит: «Я хочу, чтобы везде камеры были, чтобы в любой момент все зашли и посмотрели. Я не хочу сидеть на Банковой, я хочу сидеть в нормальном европейском прозрачном офисе», — подчеркнул он.