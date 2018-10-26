«Невысокая продуктивность»: США прогнозируют сокращение производства молока на Украине

Производство сырого молока на Украине будет сокращаться в текущем сельхозгоду. Такой прогноз представлен в аналитическом отчёте Министерства сельского хозяйства США. В ведомстве подчеркнули, что подобная тенденция возникла в том числе из-за низкой эффективности домашних фермерских хозяйств на Украине. Кроме того, в стране наблюдается сокращение поголовья скота. Как отмечают эксперты, фермерам невыгодно содержать коров из-за низких цен на молоко, в связи с чем многие сдают их на убой.

На Украине сократится производство сырого молока. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства США.

«73% сырого молока на Украине производится личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) и 27% — агропромышленными предприятиями. Несмотря на хорошие закупочные цены, в 2018—2019 сельхозгоду ожидается сокращение производства молока в обоих подсекторах», — отмечается в документе Минсельхоза США.

В частности, в американском ведомстве отмечают низкую эффективность подсобных фермерских хозяйств.

«Для личных подсобных хозяйств характерны низкие затраты на производство и невысокая продуктивность. Молоко производится для домашних нужд и для продажи близлежащим городским центрам либо в жидкой форме, либо переработанным в такие традиционные молочные продукты, как творог, сметана или сливки», — говорится в документе.

На основе украинской статистики также можно сделать вывод об уменьшении объёмов молочного производства. Так, Госстат Украины приводит актуальные данные, согласно которым в январе — сентябре текущего года произведено 7,9 млн тонн сырого молока, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При этом наибольшее падение производства наблюдается у частников. За девять месяцев 2018 года они произвели 5,78 млн тонн молока, что на 2,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В центре Львова частники продают молочную продукцию. Январь 2018 года

globallookpress.com

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Примерно 30% от общего количества молока, которое перерабатывают предприятия, закупается у населения, рассказал источник в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

«Это молоко второго сорта, от закупки которого для нужд населения Украина должна отказаться, согласно требованию ЕС, до 2020 года. Качество сырья часто низкое. Селяне не соблюдают правила гигиены, разбавляют молоко и часто добавляют в него антибиотики, чтобы не скисало. Поэтому качество готового продукта очень низкое», — отметил собеседник RT.

Пришлось отказаться от коров

Как отмечается в документе Минсельхоза США, «незначительное увеличение» производства молока промышленными фермами сводится на нет из-за сокращения поголовья скота и снижения продуктивности частных подворий.

Зачастую фермерам становится просто невыгодно содержать коров. Многие украинские аграрии сдают животных на мясокомбинаты на убой. Так, фермер из села Бобруйки Черниговской области Андрей Артёмов рассказывает, что уже отказался от одной из трёх коров.

«Сдавать молоко невыгодно, поскольку цена очень низкая и составляет 9—9,5 грн. ($0,32—0,34) за литр. Но содержать корову дорого: высокая стоимость газов, комбикормов и необходимость постоянных прививок делает бизнес невыгодным. Многие сдают животных на мясокомбинат и уезжают на работу за границу. В Польше можно заработать в несколько раз больше, а объём работы примерно такой же», — рассказывает он.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2006 году поголовье скота составляло 6,514 млн особей (в том числе 3,635 млн коров), а на 1 мая 2018 года — 3,94 млн (в том числе 2,03 млн коров).

При этом, по мнению аналитиков Минсельхоза США, тенденция будет сохраняться и в последующие годы.

«Ожидается снижение поголовья скота как на агропромышленных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах», — говорится в отчёте американского ведомства.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT отметил, что на сегодняшний день производство молока стало «малоэффективным».

Reuters

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«Частные хозяйства очень слабенькие — у них нет ни денег, ни кормов, ни всего остального. В результате на сегодняшний момент производство молока становится малоэффективным. В некоторых случаях вырезают скот, потому что очень маленький надой и по этой причине нет смысла держать», — считает эксперт.

Дешёвые аналоги

Существуют сложности и у украинских производителей других молочных продуктов — масла и сыра. Так, в отчёте Минсельхоза США сообщается о снижении потребительского спроса на масло на внутреннем рынке.

«Значительному сокращению потребления масла на Украине сопутствовал рост производства спредов и маргаринов. Статистики потребления нет, но известно, что в 2017 году производство маргарина выросло на 23%. Производство спредов в 2017 году оставалось неизменным, однако в начале 2018 года выросло на 46%», — говорится в отчёте американского ведомства.

Сотрудник магазина расставляет продукты по полкам, Киев, Украина

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По мнению исполнительного директора Национального союза производителей молока Артёма Белова, использование дешёвых заменителей масла объясняется низкой покупательной способностью украинцев.

«На внутреннем рынке замена альтернативными продуктами связана с сокращающимися доходами населения Украины. Девальвация гривны и сокращение доходов привело к изменению структуры потребления», — отметил Белов.

Одновременно со снижением потребления масла населением Украины Киев увеличил продажи продукта другим странам. Как отмечают в американском ведомстве, в 2017 году показатели экспорта сливочного масла выросли, а Украина заняла 12-е место среди крупнейших экспортёров по объёму поставок. Тем не менее в Минсельхозе США допустили, что снижение мировых цен негативно скажется на производстве масла на Украине в 2018—2019 году.

Кроме того, из-за закрытия российского рынка украинским производителям пришлось ориентироваться преимущественно на внутреннего потребителя. В связи с этим, как отмечает американское ведомство, в 2017 году показатели импорта сыра впервые в истории превысили экспорт и ситуация останется неизменной в ближайшие годы.

Политика ограничений

В сентябре 2014 года Евросоюз и Украина ратифицировали Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. По условиям договора украинские поставщики должны придерживаться европейских стандартов качества пищевой продукции.

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В частности, ЕС запретил Киеву продавать молоко из личных фермерских хозяйств. В перечне разрешённых к торговле продуктов значится молоко только трёх видов: экстра-класса, высшего и первого класса. Таким образом молоко второго класса, то есть полученное от частных подворий, может использоваться исключительно для производства кормов для животных.

Решение о применении с 1 января 2018 года европейских стандартов молочной продукции вызвало волну протестов среди сельских фермеров. Так, жители сёл Кременчугского района Полтавской области не согласились продавать своё молоко по минимальной цене и демонстративно вылили несколько литров на землю. Позже Министерство аграрной политики и продовольствия Украины перенесло вступление в силу обновлённого стандарта о закупках молока у хозяйств населения на июль 2018 года.

Кроме того, в марте 2018 года украинские фермеры выступили против правительственной политики в области животноводства. Митингующие вылили перед зданием кабинета министров Украины тонну молока, требуя прозрачного распределения дотаций в размере 4 млрд гривен на сельскохозяйственные нужды.