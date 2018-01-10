«Нулевые перспективы»: почему провалилась попытка Украины отказаться от российского рынка

Попытка Украины заменить российский рынок европейским провалилась. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. По его словам, инвестиции из РФ по-прежнему являются стратегически важными для украинской экономики. При этом опрошенные RT эксперты отметили, что предсказать, когда Киев сможет компенсировать потерю российского рынка, невозможно.

Попытка властей Украины заменить российский рынок зоной свободной торговли (ЗСТ) с ЕС провалилась. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Он напомнил, что, по данным Национального банка Украины (НБУ), в январе — ноябре 2017-го Украина нарастила товарооборот с Россией на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%.

Таким образом, отметил Медведчук, к концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом у Киева рекордными темпами растёт торговля с Россией, а не с Европой.

«Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики. Попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась. Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов», — говорится в сообщении лидера «Украинского выбора» в Facebook.

О том, что Украина не сможет заменить рынок России на торговлю с Европой, говорит и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Когда подписывали соглашение об ассоциации (Украины с ЕС. — RT), было с самого начала понятно, что заменить рынок России на рынок Евросоюза нереально. Внешняя торговля Украины с Россией имеет свою специфику. Мы довольно много поставляем в РФ продукции машиностроения и покупаем в России такую продукцию. У нас развита производственная кооперация в машиностроении, металлургии, химии, нефтехимии. Точнее, была развита», — сказал в беседе с RT политолог, добавив, что из-за конфликта в Донбассе многие связи между Москвой и Киевом были разорваны.

По его словам, Украина нашла своё место на рынке ЕС, однако это не означает, что стране удалось произвести замещение российских товаров за счёт европейских.

«На сегодняшний день никто не может спрогнозировать, через сколько лет экспорт Украины в ЕС может компенсировать потери российского рынка. Сейчас это кажется невероятным и невозможным. Разница очень большая», — констатировал Охрименко.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак также считает, что ситуация была ясна ещё до подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Именно из-за предсказуемого итога, по его словам, предыдущая украинская власть и отложила его подписание.

«В тексте этого соглашения откровенно было написано, что перспектив у Украины ноль, она никаким образом не влияет на правила игры, принимаемые в ЕС, и обязана их выполнять... А то, что заменить (российские товары на европейские. — RT) невозможно — это естественно, потому что есть международное разделение труда и Украина участвовала в этом разделении труда эффективно именно в сотрудничестве со странами бывшего СССР, странами СНГ, Таможенного союза и ЕАЭС... Получилось так, как предупреждали. Участвовать в разделении труда со странами ЕС эффективно не получается», — отметил эксперт.

Как подчеркнул экономист, нынешнее руководство Украины предпринимает шаги, которые ослабляют экономику страны.

Напомним, соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступило в полную силу 1 сентября. Его целью было обозначено углубление интеграции между сторонами договора в сфере политики, торговли, культуры и укрепления безопасности.

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Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что товарооборот между Россией и Украиной с января по ноябрь 2017 года вырос на 28,6% — до $9,36 млрд. При этом за этот же период торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 27,6% — до $29,3 млрд.

В частности, импорт российских товаров на Украину с января по ноябрь 2017 года увеличился на 38,6% (до $6,3 млрд). В то же время объём товаров, поставляемых Украиной в Европу, в 2017 году увеличился на 32,7% — до $12,8 млрд.

При этом правительство Украины продлило запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из России до 31 декабря 2018 года.

Более того, в утверждённый ранее перечень запрещённых к ввозу товаров были дополнительно включены полиэтилен с удельным весом 0,94 г/см³ или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, которые не являются удобрениями.

В списке товаров также значатся мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, субпродукты, а также рыба, молочные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия.