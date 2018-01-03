«Несмотря на все запреты»: почему торговля Украины с Россией выросла больше, чем с ЕС

В 2017 году наблюдался рост товарооборота между Украиной и Россией. Об этом говорится в отчёте Национального банка Украины. В процентном соотношении он оказался больше, чем между Киевом и Брюсселем. Так, объём импорта российских товаров увеличился почти до 40%, а экспорт украинских — приблизился к отметке в 12%. При этом власти страны отказываются считать Москву партнёром, объясняя этот рост активностью бизнеса.

Итоги прошлого года отразили рост товарооборота между Украиной и Россией. Причём в процентном соотношении он обогнал аналогичные показатели по торговле Украины с Евросоюзом.

Так, по данным Национального банка (НБУ), Украина с января по ноябрь 2017 года увеличила импорт российских товаров на 38,6% (до $6,3 млрд) по сравнению с тем же периодом в 2016 году, сообщает РИА Новости. Экспорт в Россию за те же месяцы возрос на 11,9% (до $3,06 млрд). В целом товарооборот между странами составил $9,36 млрд, увеличившись на 28,6%.

Более сдержанный рост наблюдался у Украины с ЕС. В частности, объём поставляемых страной товаров в Европу в 2017 году увеличился до 32,7% (до $12,8). Импорт евросоюзовской продукции вырос до $16,5 млрд (почти на 24%). Общий товарооборот достиг отметки в $29,3 млрд, повысившись на 27,6% по сравнению с позапрошлым годом.

Эксперты отмечают посредственные показатели на фоне действия зоны свободной торговли с Евросоюзом и торговый преференций для Украины.

«ЗСТ с ЕС ― два года игры в одни ворота. Мизерные квоты, которые Брюссель обещал увеличить, повысили на небольшую группу товаров. Экспорт в Евросоюз едва достиг уровня 2013-го. Крупнейший внешний рынок ― российский ― потерян. ЗСТ с ЕС принесла Украине одни убытки», — отметил в Twitter лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

ЗСТ с ЕС ― 2 года игры в одни ворота. Мизерные квоты, которые Брюссель обещал увеличить, повысили на небольшую группу товаров. Экспорт в Евросоюз едва достиг уровня 2013-го. Крупнейший внешний рынок ― российский ― потерян. ЗСТ с ЕС принесла Украине одни убытки. pic.twitter.com/TcfFfucWkH — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) January 2, 2018

Не партнёры

Между тем в Киеве отказываются признавать Россию партнёром. Как заявила ранее замминистра экономики Украины Наталия Микольская, с РФ просто поддерживаются торговые отношения.

«РФ к партнёрам отнести нельзя, она является страной, с которой мы торгуем», — рассказала Микольская в интервью «Европейской правде».

Увеличение же товарооборота между странами она списала на активность бизнес-кругов, которым выгодна торговля в Россией.

«Это можно объяснить следующим образом: страны-соседи, как правило, являются крупнейшими торговыми партнёрами. И увеличение нашего товарооборота с РФ говорит о двух вещах. О том, что как на рынке РФ являются товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в РФ. И бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки этого товара», — заявила Микольская.

Наталия Микольская

Facebook

© nataliya.mykolska

При этом она посетовала, что из-за разрушения связей с Москвой украинской торговле был нанесён значительный урон. Так, по словам замминистра, страна ежегодно теряет «как минимум $1 млрд экспорта».

Противодействие Киева

Невыгодность нынешних отношений между Россией и Украиной отмечают и эксперты. По их мнению, Евросоюзу никогда не удастся компенсировать потери, которые понесла Украина от ограничения российского рынка.

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«Отношения у нас с Россией сегодня не в пользу Украины. Потому что на самом деле мы имеем очень большой дефицит в торговле. Ну а то, что надо наши отношения каким-то образом стабилизировать, реструктурировать и создать новую модель торговых отношений между Россией и Украиной, как между равными странами — такие переговоры надо начать», — рассказал РИА Новости директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин.

Отметим, что в 2015 и 2016 годах в Киеве были подписаны два постановления — об отмене зоны свободной торговли (ЗСТ) с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары. Они же в конце 2017 года были продлены. Отмену ЗТС пролонгировали на год, а эмбарго расширили и продлили до 2019 года.

Замена невозможна

Несмотря на это эксперты уверены, что торговля между российскими и украинскими компаниями будет продолжаться.

«Торговля осуществляется не взирая на все эти запреты, потому что есть интересы народа, интересы предприятий. Зачастую руководители предприятий рискуют своей свободой, когда они поддерживают эти отношения. Как бы там ни было, но заменить Россию как торгового партнёра не представляется возможным», — сказал RT украинский экономист, политолог Александр Дудчак.

Он отметил, что все упования Киева на Европу упираются в квоты, выделенные Брюсселем.

Reuters

«Ведь товарооборот с Европой — это больше сырьё и продукты питания. А из России идёт технологичная продукция, дизельное топливо, сжиженный газ для транспорта. К тому же между РФ и Украиной идёт взаимный оборот химической продукции», — пояснил эксперт.

Как рассказывал в июле источник RT в Министерстве экономики Украины, крупные европейские компании делают всё, чтобы не допустить на рынок ЕС украинских производителей.

«Крупные иностранные компании надавили на свои правительства и фактически заблокировали возможное увеличение экспорта с Украины в страны ЕС. Мы проводили переговоры на протяжении года, а результат оказался плачевным. Проблема заключается в том, что увеличивать квоты в дальнейшем будет ещё сложнее», — говорил он.