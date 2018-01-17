«Могут привлечь инвесторов»: в США сообщили о прибыльности производства молочной продукции в России

Впервые за несколько лет производство молочной продукции в России было более прибыльным, чем птицеводство или производство зерна. Такие выводы содержатся в отчёте Службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США, с текстом которого ознакомился RT. Специалисты предположили, что в 2018 году такие показатели могут привлечь в отрасль новых инвесторов. О потенциале российского рынка — в материале RT.

В 2017 году впервые за последнее десятилетие производство молочной продукции в России было более прибыльным, чем птицеводство или производство зерна, говорится в отчёте Службы сельского хозяйства зарубежных стран Министерства сельского хозяйства США. В частности, американские составители доклада отмечают, что максимальную прибыль эта отрасль принесла в период с января по сентябрь 2017 года.

«Высокие мировые цены на молочные жиры, укрепившийся рубль и снизившиеся затраты на привлечение капитала позволили местным производителям увеличить доходность и стимулировали рост производства молочной продукции», — говорится в отчёте.

Так, согласно документу, операционная прибыль (до вычета процентов и налогов. — RT) российских сельхозпроизводителей увеличилась с 7,3% в 2013 году до 16,4% в 2016-м. О росте прибыли ведущих молочных производителей ранее заявили в Национальном союзе производителей молока.

«В 2014 году наш внутренний рынок освободился от продукции, которая поставлялась из стран Евросоюза. Тогда у переработчиков молочного сырья выросла потребность в покупке сырого молока. И результаты этого таковы: если в 2013 году в среднем рентабельность в нашей сфере составляла около 0%, то в 2016 году — уже 20—25%», — отметил исполнительный директор организации Артём Белов.

Кроме того, согласно документу, высокие мировые цены на молочные жиры позволили производимым в России молоку и молочным продуктам «конкурировать с импортной продукцией».

Однако американские эксперты отмечают, что относительно низкий спрос и значительные запасы молочных продуктов могут привести к снижению темпов роста производства в 2018 году.

Коровы на участке автоматизированной дойки

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Привлекательно для инвесторов

Как отмечается в отчёте службы Минсельхоза США, на российских коммерческих фермах продолжают расти надои от каждой коровы. Кроме того, как подчёркивается в документе, такие показатели могут привлечь инвестиции в 2018 году.

«Хорошие финансовые показатели молочного сектора в 2017 году могут привлечь интерес инвесторов и стимулировать деятельность, направленную на консолидацию рынка в 2018 году», — говорится в документе.

В этом году рост российского производства молочных продуктов отметили и в Росстате. По данным Федеральной службы государственной статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — августе 2017-го производство сырных продуктов в России увеличилось на 12,5%, а сливочного масла — на 7,2%.

Устойчивая тенденция

Улучшение ситуации с доходностью в молочном секторе наблюдается уже несколько лет, заявил в беседе с RT Белов. В частности, он отметил роль введённого в 2014 году продуктового эмбарго.

«Связана эта тенденция была с несколькими факторами: во-первых, в своё время девальвация рубля привела к тому, что российское производство стало конкурировать с импортом. Во-вторых, важным фактором стало то, что в России были введены специальные экономические меры в 2014 году. Это также ограничило определённый объём импорта на российский рынок. В результате российские производители почувствовали себя достаточно комфортно, увеличился спрос на сырое молоко, вследствие чего уровень доходности в отрасли серьёзно вырос», — рассказал эксперт.

Производство молочной продукции

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Он добавил, что сейчас интерес к российскому рынку очень высок, и связан он с его слабой консолидацией. Так, несмотря на расхожее мнение о том, что в России несколько игроков контролируют рынок переработки, это далеко от действительности.

«Для инвесторов, которые рассматривают ситуацию в более долгосрочном контексте, российский рынок очень интересен, потому что, по моим оценкам, в течение 10—12 лет рынок потенциально может вырасти на 25—30%. Таких растущих рынков с такой низкой консолидацией, как в России, и при этом традиционных рынков потребления молочных продуктов, нигде в мире практически нет. У России есть очень большой потенциал как с точки зрения привлечения инвесторов, в том числе иностранных, так и с точки зрения развития внутреннего производства молока и молочной продукции и экспорта этой продукции на мировой рынок», — подчеркнул Белов.

Вопреки санкциям

В США при этом неоднократно утверждали, что российская экономика не справится с санкциями. Так, в 2014 году американский лидер Барак Обама заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что «в результате западных санкций экономика России застопорилась». Кроме того, он также сообщил и о нежелании новых инвесторов вкладывать свои деньги в бизнес на территории России.

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«Санкции работают, как и предполагалось, оказывая огромное давление на российскую экономику. И это не моя оценка — достаточно посмотреть на рынки и отток капитала. Кроме того, если посмотреть на предполагаемые показатели роста, можно чётко увидеть, что экономика остановилась. Отток капитала составляет, по разным оценкам, от 100 до 200 миллиардов долларов, а новые инвесторы не стремятся начинать свое дело в России», — заявил Барак Обама.

В России, в свою очередь, не раз говорили о том, что программа развития импортозамещения, которую государство разработало после введения санкций, пойдёт на пользу российской экономике. Её успехи в декабре 2017 года отметил российский лидер Владимир Путин.

«Ощутимый эффект дали программа развития импортозамещения и поддержки экспорта. При этом крупнейшим несырьевым экспортёром стал отечественный агропром, что совсем недавно трудно было даже себе представить. А теперь это свершившийся факт», — сказал российский лидер.