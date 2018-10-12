«Агрессивный антироссийский настрой»: в МИД РФ ответили на отказ США создать миссию ООН в Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер работает на разрушение минских договорённостей. Об этом заявили в МИД России, комментируя отказ Вашингтона в создании миссии ООН в Донбассе. Как сообщили в ведомстве, Волкер демонстрирует агрессивный антироссийский настрой, поддерживая поставки на Украину вооружений поражающего действия. Между тем накануне Пётр Порошенко отдал приказ использовать любое имеющееся оружие в военном конфликте на юго-востоке страны. Эксперты отмечают, что таким образом Киев открыто нарушает Минские соглашения. Тем не менее Запад продолжает это игнорировать и вместе с Украиной требует введения дополнительных санкций в отношении России.

Нарушение Минских договорённостей Киевом поощряется со стороны спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, который отверг инициативу России о создании миссии ООН в Донбассе. Об этом заявили в МИД РФ.

«Выступая на словах за Минские соглашения, Курт Волкер на деле работает на их разрушение. Именно на это нацелена продвигаемая им концепция полной оккупации территорий ДНР и ЛНР так называемыми миротворцами ООН», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Волкер постоянно демонстрирует «агрессивный антироссийский настрой, ратуя за расширение поставок Киеву вооружений поражающего действия». Это, как сообщили в МИД, не помогает в урегулировании конфликта в Донбассе.

Ранее, 11 октября, спецпредставитель Госдепа заявил, что инициатива России о размещении миротворцев в серой зоне Донбасса, а также о предоставлении им функций обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, неприемлема для США.

«Мы, члены СБ ООН, а также Украина, ответили России, что не можем согласиться на развёртывание сил, которые будут заниматься только защитой миссии ОБСЕ, поскольку это сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или Минских соглашениях», — сказал дипломат.

В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что слова Волкера о существовании народных республик вызывают лишь недоумение.

«Приходится напомнить, что под минскими договорённостями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, которые являются их сторонами наравне с Киевом. Возникает резонный вопрос, читал ли вообще Курт Волкер основополагающие документы украинского урегулирования, которым вроде бы занимается», — добавили в ведомстве.

«Дальнейшее нагнетание напряжённости»

Между тем в Киеве продолжают нагнетать ситуацию в Донбассе. Так, накануне президент Украины Пётр Порошенко приказал украинским военнослужащим в Донбассе в качестве ответного удара применять любое оружие, имеющееся в их распоряжении.

«Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединённых сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей», — сказал Порошенко.

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Приказ о применении любого имеющегося оружия в Донбассе прокомментировали в Кремле.

«Безусловно, это идёт вразрез с имеющимися договорённостями (относительно разведения, отведения тяжелых вооружений. — RT), которые на самом деле и так далеко не скрупулёзно выполняются украинской стороной. Мы знаем о продолжающихся обстрелах. Естественно, подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналиста о том, последует ли ответ со стороны России, Дмитрий Песков напомнил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

«Российская сторона как гарант может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги украинской стороны, которые ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — добавил он.

Неисполнение обязательств

Киев вновь развязывает войну в Донбассе, а Порошенко продолжает демонстрировать неисполнение Украиной международных обязательств, в том числе Минских соглашений, заявила в беседе с RT член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Глава украинского государства в своём заявлении в очередной раз демонстрирует нежелание исполнять принятые Украиной международные обязательства, в том числе Минские соглашения. Судьба жителей Донбасса, равно как и судьба всех граждан Украины, Порошенко не интересует», — сказала Ковитиди.

По её словам, усиленная милитаризация Украины — это часть предвыборной кампании Порошенко, который всеми силами пытается удержать власть.

«Усиленная милитаризация Украины, нагнетание вооружённого конфликта на территории Донбасса являются элементами кровавой предвыборной риторики Порошенко», — отметила сенатор.

О военизации Украины свидетельствует и создание группировки войск на «потенциально угрожающих направлениях с востока, а также со стороны Крыма», о котором накануне сообщил глава украинского государства.

«Сформированы 39 боевых бригад. Ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы к отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления», — заявил Порошенко.

При этом Киев бросает вызов и международному сообществу, очевидной угрозой для которого являются обнаруженные мониторинговой группой ОБСЕ в Донбассе украинские зенитно-ракетные комплексы «Бук», отметила Ковитиди.

Напомним, 2 октября на железнодорожной станции в подконтрольном украинским военным городе Рубежном беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал ЗРК «Бук».

«Карт-бланш нарушать Минские соглашения»

Украина неоднократно демонстрировала, что игнорирует Минские соглашения, но реакции со стороны Запада так и не последовало, заявил политолог Владимир Корнилов.

«Многие военные деятели бравируют тем, как они используют запрещённое вооружение в серой зоне, зоне разграничения сил, но при этом реакции Запада на это грубое нарушение Минского соглашения нет. Наоборот, тот же Порошенко и его западные хозяева постоянно требуют введения санкций против России за якобы невыполнение Минских соглашений», — добавил Корнилов.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, своими заявлениями Порошенко даёт абсолютное право украинским военным нарушать Минские соглашения.

«Воинственность ВСУ и участников этой операции со стороны Украины и так превышает все возможные пределы. А такими заявлениями Порошенко фактически даёт украинским военным карт-бланш нарушать Минские соглашения», — считает Суздальцев.

«То есть любой обстрел из любого оружия, включая артиллерию, которая находится там вопреки Минским соглашениям, — всё это теперь считается, после такого указания Порошенко, дозволенным. Предвыборная кампания официально начинается 30 декабря. В её преддверии подобные обострения только на пользу правящей группировке», — заключил эксперт.