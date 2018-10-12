В МИД ответили Волкеру на критику инициативы России о миротворцах в Донбассе

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который отверг инициативу России о создании миссии ООН в Донбассе, работает на разрушение минских договорённостей. Об этом заявили в МИД России.
В МИД ответили Волкеру на критику инициативы России о миротворцах в Донбассе
  • © U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Приходится напомнить, что под минскими договорённостями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, которые являются их сторонами наравне с Киевом. Возникает резонный вопрос, читал ли вообще Курт Волкер основополагающие документы украинского урегулирования, которым вроде бы занимается», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что, «выступая на словах за Минские соглашения, Курт Волкер на деле работает на их разрушение».

Отмечается, что заявления Волкера о том, что инициатива России «сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или Минских соглашениях», вызывают недоумение.

Ранее спецпредставитель США по Украине заявил, что предложение российской стороны о размещении миротворцев в «серой зоне» Донбасса, а также о предоставлении им функций обеспечения безопасности миссии ОБСЕ неприемлемо для США.

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