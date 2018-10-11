Волкер назвал неприемлемым предложение России о миротворцах в Донбассе

Инициатива России о размещении миротворцев в «серой зоне» в Донбассе, а также о предоставлении им функций обеспечения безопасности миссии ОБСЕ неприемлема для США.

Об этом заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер в ходе телефонного брифинга для журналистов в Брюсселе, передаёт ТАСС.

«Мы, члены СБ ООН, а также Украина ответили России, что мы не можем согласиться на развёртывание сил, которые будут заниматься только защитой миссии ОБСЕ, поскольку это сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или Минских соглашениях», — заявил дипломат.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил о «московском тупике» в вопросе миротворцев.

В Кремле заявляли, что никакого компромисса по вопросу миротворческой миссии в Донбассе нет.

В начале марта Волкер призвал расформировать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.