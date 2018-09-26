Песков заявил об отсутствии компромисса по миротворцам в Донбассе

Никакого компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии в Донбассе нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание», — цитирует ТАСС Пескова.

Таким образом он ответил на вопрос, насколько верны данные о достижении компромисса об отправке в регион миротворческой миссии ООН.

«По-прежнему там знаков вопросов больше», — указал он.

Ранее представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил о компромиссе с Москвой в отношении введения миротворцев ООН.