Песков заявил об отсутствии компромисса по миротворцам в Донбассе

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Никакого компромисса по вопросу развертывания миротворческой миссии в Донбассе нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии компромисса по миротворцам в Донбассе
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Нет, я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание», — цитирует ТАСС Пескова.

Таким образом он ответил на вопрос, насколько верны данные о достижении компромисса об отправке в регион миротворческой миссии ООН.

«По-прежнему там знаков вопросов больше», — указал он.

Ранее представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил о компромиссе с Москвой в отношении введения миротворцев ООН. 

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