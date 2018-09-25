В Киеве заявили о предварительном компромиссе с Москвой по миротворцам

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Украинские и российские власти близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-востоке Украины, заявил представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук.
В Киеве заявили о предварительном компромиссе с Москвой по миротворцам
  • © Vasily Maximov
  • AFP

«Россия (выступает), чтобы не было НАТО, а мы — чтобы не было стран ОДКБ. В принципе, там найден более-менее компромисс. Он, правда, ещё достаточно предварительный», — цитирует Марчука РИА Новости.

По его словам, даже если на текущей сессии Генассамблеи ООН будет принято решение о направлении миротворцев в Донбасс, то де-факто они прибудут туда не ранее чем через 10 месяцев.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду на помощь НАТО в вопросе миротворцев.

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