«Лучше вести переговоры, чем воевать»: «нормандская четвёрка» обсуждает новый обмен пленными между Донбассом и Киевом

Во Франции 18 июня пройдёт встреча представителей «нормандской четвёрки». Как ожидается, стороны обсудят введение миротворцев в зону конфликта на юго-востоке Украины, выполнение Минских соглашений и послевоенное устройство в регионе. Эксперты полагают, что по большинству из этих вопросов достичь компромисса будет крайне сложно. В то же время и непризнанные республики, и Киев заинтересованы в обмене пленными. Помогут ли переговоры снять напряжённость в Донбассе — разбирался RT.

Рабочая встреча представителей «нормандской четвёрки», в рамках которой обсуждается проблема мирного урегулирования конфликта в Донбассе, пройдёт 18 июня во Франции. Как сообщил «РИА Новости» статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, со стороны России на переговорах будет присутствовать помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Повестка понятна — обсуждение вопросов реализации минских договорённостей, включая и формулу Штайнмайера, и наше предложение по миссии по охране наблюдателей ОБСЕ. Весь набор вопросов будет обсуждаться», — отметил Карасин.

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча «нормандской четвёрки» (представители МИД Германии, Франции, Украины и России), которая призвана решить проблему урегулирования конфликта в Донбассе. По её итогам глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в скором времени на территории Франции планируется встреча в нормандском формате на уровне политдиректоров.

Формула министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера определяет механизм введения в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, то есть на территории нынешних самопровозглашённых республик. Полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что данный закон должен быть увязан с Конституцией украинского государства, а также с пунктом 11 Минских соглашений, который предусматривает действие особого статуса Донбасса на постоянной основе, тогда как на сегодняшний день закон об особом статусе отдельных районов в составе Украины предусматривает наделение им ДНР и ЛНР всего на три года.

Миротворцы ООН и Минские соглашения

Накануне встречи «нормандской четвёрки» президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и вопросы ввода миротворцев ООН в регион. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба украинского президента. За день до этого министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что Киеву надлежит выполнить свою часть Минских соглашений, чтобы в процессе мирного урегулирования наступил прогресс.

«В вопросе разрешения конфликта на востоке Украины мы стоим на стороне правительства, одновременно ожидая, что оно выполнит свою часть в реализации минских договорённостей, чтобы в кризисный регион наконец-то мог вернуться мир», — сказал Рот, слова которого приводит пресс-служба немецкого Министерства иностранных дел.

РФ и Украина в разное время внесли в ООН отдельные друг от друга предложения по вопросу ввода миротворцев в зону конфликта. Российская резолюция предусматривает присутствие миротворцев только на линии соприкосновения между воюющими сторонами, и их задачей в первую очередь должно стать обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона настаивает на том, чтобы миротворцы размещались по всей территории непризнанных республик, в том числе на границе с Россией.

Reuters

© Alexander Ermochenko

«Мы считаем российские предложения конструктивными, однако настаиваем на том, что вводу миротворцев для охраны миссии наблюдателей ОБСЕ в Донбассе должны предшествовать выполнения Киевом Минских соглашений. Они включают в себя отвод войск на установленное этим документом расстояние и отказ от применения тяжёлого вооружения», — заявил в беседе с RT председатель Народного совета самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин.

Донецк и Луганск готовы обменять пленных

Во время переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины традиционно обсуждается вопрос обмена пленными между ЛДНР и Киевом. В последний раз итогом полемики между Киевом и ЛДНР в конце декабря 2017 года стало возвращение украинским силовикам 73 человек, Киев вернул 237 пленных. Изначально стороны договаривались, что Украина передаст 306 узников, однако в последний момент украинские представители заявили, что часть из них якобы отказались возвращаться на территорию самопровозглашённых республик.

«Мы готовы обсуждать дальнейшие обмены пленными, однако пока не видим конструктива со стороны Киева. Исключение составляет лишь Виктор Медведчук (представитель Украины в гуманитарной подгруппе Минских соглашений. — RT), с которым возможно достичь договорённости о конкретных действиях, однако на последних переговорах в рамках минского формата его не было», — отметил Пушилин.

В свою очередь, украинская сторона говорит о готовности достичь соглашения с непризнанными республиками по вопросу обмена пленными.

«Мы неоднократно проводили переговоры об освобождении заложников и предоставляли списки на обмен 80 жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Мы не скрываем, что в первую очередь хотим вернуть украинских военнослужащих, но согласование каждой фамилии занимает много времени. Мы готовы идти на уступки и менять 5 человек из ОРДЛО на одного украинца, поэтому надеемся на позитивные новости в этом вопросе», — рассказал RT источник, близкий к участникам переговорного процесса.

Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом

© Сергей Аверин / РИА Новости

Представители украинских политических партий отметили в беседе с RT, что, несмотря на актуальность обмена, договориться о нём будет непросто.

«Украинские силовики не идут на компромисс и готовы передавать ОРДЛО только часть задержанных. Но представители ОРДЛО хотят совсем других людей, доступа к которым нет. Мне кажется, что Киев здесь мог бы и уступить, поскольку тогда появилась бы возможность гораздо оперативнее вернуть наших пленных. И этот вопрос — кого добавлять в списки — является одним из ключевых, камнем преткновения», — рассказал RT источник в партии «Народный фронт».

Впрочем, члены некоторых украинских партий полагают, что перед мартовскими выборами президента страны Пётр Порошенко вполне может использовать процесс обмена, чтобы набрать политические очки.

«Сейчас слишком много негативных новостей вокруг президента Петра Порошенко, которого прямо обвиняют в коррупции. Населению нужен позитивный повод, и освобождение украинских пленных — один из них. Поэтому процесс и активизировался. Президент и его окружение будут постепенно доставать козыри из рукавов, и это хорошая новость для украинских пленных», — считает источник RT в партии «Батькивщина».

Переговоры сложны, но нужны

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что на сегодняшних переговорах вряд ли будут приняты какие-либо значимые решения, которые устроят все стороны.

«Нет сближения позиций по вопросу ввода миротворцев — стороны демонстрируют неготовность идти на компромисс по этой теме, а значит, до реального ввода «голубых касок» пока далеко», — сказал RT эксперт.

По его словам, сам переговорный процесс необходим, поскольку позволяет не допустить эскалации конфликта.

«Есть много замороженных горячих точек, по которым переговоры идут годами. Это Карабах, это Приднестровье, например. Там стороны занимают диаметрально противоположные позиции, однако обсуждение мирного урегулирования продолжается. Лучше 10 лет вести переговоры, чем две недели воевать, а потом снова организовывать переговорный процесс, чтобы закрепить политическим способом результаты военных действий», — отметил Ищенко.

С такой точкой зрения согласен и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Пока идут обсуждения, всегда меньше стреляют, что само по себе хорошо. Прорыв на переговорах возможен, только если Украина и стоящие за ней США согласятся выполнять минские договорённости, но пока мы этого не видим», — сказал Неменский.

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По его словам, ввод миротворцев в Донбасс в нынешней ситуации также маловероятен.

«То, что предлагает Украина, — это вообще, по сути, не миротворческая операция, а ввод иностранного воинского контингента. И Россия, конечно, на такой вариант пойти не может», — отметил Неменский.

Он добавил, что единственный вопрос, по которому есть вероятность достижения конкретных результатов, — это обмен военнопленными.

«Здесь есть, по крайней мере, взаимная заинтересованность обеих сторон конфликта», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Ищенко подчеркнул, что в вопросе обмена многое зависит от украинской стороны.