Макрон призвал к выполнению договорённостей глав МИД «нормандской четвёрки»

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал к скорейшей реализации договорённостей, достигнутых на переговорах министров иностранных дел «нормандской четвёрки» в Берлине.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца по итогам телефонного разговора французского лидера с его украинским коллегой Петром Порошенко.

«Президент Франции подчеркнул важность быстрого осуществления всеми сторонами срочных мер, согласованных министрами иностранных дел и направленных на укрепление режима прекращение огня и защиту гражданской инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Порошенко пригласил Макрона посетить Украину.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал переговоры в нормандском формате на уровне глав МИД, состоявшиеся в Берлине.