Порошенко пригласил Макрона на Украину
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Отмечается, что лидеры двух государств провели телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию в Донбассе.
«Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом», — говорится в сообщении.
Также Порошенко и Макрон обсудили подготовку к саммитам Украина — ЕС и Украина — НАТО, которые будут проведены в Брюсселе в июле.
Ранее Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию в Донбассе не существует, а есть только нормандский формат.