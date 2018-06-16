Порошенко пригласил Макрона на Украину

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Президент Украины Пётр Порошенко пригласил французского лидера Эммануэля Макрона посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
Порошенко пригласил Макрона на Украину
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Отмечается, что лидеры двух государств провели телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию в Донбассе.

«Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом», — говорится в сообщении.

Также Порошенко и Макрон обсудили подготовку к саммитам Украина — ЕС и Украина — НАТО, которые будут проведены в Брюсселе в июле.

Ранее Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию в Донбассе не существует, а есть только нормандский формат.

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