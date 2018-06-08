Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу не существует

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Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию в Донбассе не существует, а есть только нормандский формат.
Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу не существует
  • ©VALENTYN OGIRENKO
  • Reuters

«Минского формата переговоров не существует. И (экс-президент Украины Леонид. — RT) Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Есть один формат — нормандский», — цитирует Порошенко ТАСС.

Глава государства отметил, что в нормандском формате, кроме него, участвуют президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Если вы найдёте другой формат, где будет Путин, я готов его рассматривать, но заверяю, таких форматов нет», — добавил он.

В контактную группу по урегулированию ситуации на востоке Украины входят Украина, Россия и ОБСЕ при участии самопровозглашённых республик Донбасса.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал ситуацию в зоне конфликта в Донбассе далёкой от стабильной

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