В ОБСЕ рассказали о ситауции в зоне конфликта в Донбассе
«В последнее время ситуация в зоне конфликта была далеко не стабильной», — приводит его слова РИА Новости.
В свою очередь пресс-секретарь полпреда самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила, что следующее заседание контактной группы состоится 4 мая.
Ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за неделю было зафиксировано снижение числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.