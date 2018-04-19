В ОБСЕ рассказали о ситауции в зоне конфликта в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал ситуацию в зоне конфликта в Донбассе далёкой от стабильной. Об этом он сказал по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«В последнее время ситуация в зоне конфликта была далеко не стабильной», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь полпреда самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила, что следующее заседание контактной группы состоится 4 мая.

Ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за неделю было зафиксировано снижение числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.