В ОБСЕ рассказали о ситауции в зоне конфликта в Донбассе

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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал ситуацию в зоне конфликта в Донбассе далёкой от стабильной. Об этом он сказал по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«В последнее время ситуация в зоне конфликта была далеко не стабильной», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь полпреда самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила, что следующее заседание контактной группы состоится 4 мая. 

Ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за неделю было зафиксировано снижение числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

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