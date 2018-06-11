Эксперт оценил мечты Порошенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что он мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.

«Эти мечты были мечтами ещё с начала 2000-х годов. Как-то не задалось, ясно, что и сейчас не задастся. Если говорить о Евросоюзе, то в той мере, в которой Украину туда допустили, то есть на полноги, в режим ассоциации, дальше ЕС не будет и не собирается Украину допускать. Дело в арифметическом расчёте: страны Западной Европы совершенно не заинтересованы в том, чтобы на востоке Европы получился блок, который по численному составу будет её превышать. Это Польша, Украина, Румыния, Болгария, страны Балтии. Никогда ЕС на это не пойдёт», — отметил Жарихин.

По словам эксперта, Украине также не стоит надеяться на вступление в НАТО.

«Украину не сделают членом НАТО, ведь, ссылаясь на 5-й пункт, он (Порошенко. — RT) потребует Донбасс и Крым, а НАТО это не собирается делать. Это может быть в режиме, который США применяют к другим странам, которые имеют территориальные проблемы: заключить двустороннее соглашение, на основании которого американцы устанавливают свои базы на Украине и никаких гарантий восстановления территориальной целостности ей не дадут», — заключил Жарихин.

Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.