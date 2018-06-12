В Совфеде прокомментировали переговоры в нормандском формате на уровне глав МИД в Берлине

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал переговоры в нормандском формате на уровне глав МИД, состоявшиеся в Берлине.

«Россия предлагает линию разграничения, прекращение огня и установление хоть какого-то мира и спокойствия», — заявил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что решить проблему можно только путём реализации формата и предложений «нормандской четвёрки».

Как добавил Клинцевич, из-за подвешенного состояния этой ситуации страдает мирное население.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в нормандском формате на уровне глав МИД обсуждались политические реформы, экономические и гуманитарные вопросы.

Также эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о Донбассе.