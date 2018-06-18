«Разворота не последует»: «Нафтогаз» обжаловал решение суда в пользу «Газпрома»

«Нафтогаз» оспаривает вердикт суда, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». 15 июня апелляционная инстанция шведского округа Свеа удовлетворила ходатайство российской компании, и Киев лишился оснований для ареста активов «Газпрома» за рубежом. По оценкам экспертов, шансы на положительный исход для Украины малы. Кроме того, судебные разбирательства могут затянуться надолго, а впереди отопительный сезон.

Украинская компания «Нафтогаз» подала апелляцию в суд Швеции, чтобы оспорить решение о приостановлении исполнения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору с «Газпромом». Об этом в Facebook сообщил главный коммерческий директор украинского концерна Юрий Витренко.

По его мнению, суд не должен был принимать апелляцию «Газпрома». В ближайшее время украинская сторона представит контраргументы в суд Швеции. Рассмотрение жалоб будет публичным.

«Мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичным. Поэтому все желающие могут его прочитать — там есть много интересного!» — написал он.

Витренко также заявил, что действия «Газпрома» в Киеве считают «нечестными». По его оценке, предстоящий процесс «будет непростым».

Главный коммерческий директор украинского концерна в своей публикации приводит расчёты, сколько каждая конкретная семья на Украине должна будет выплатить российской стороне при условии, что решение Стокгольма останется в силе, или же при условии, что его отменят. При этом не указывается, почему коммерческий директор «Нафтогаза» полагает, что Россия в ответе за долги украинского государства, и как так вышло, что благосостояние Киева напрямую зависит от решения судов по делу «Газпром» — «Нафтогаз».

Отметим, что на прошлой неделе «Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Таким образом, Киев лишился оснований для ареста активов «Газпрома» за рубежом.

Изначально Стокгольмский арбитраж в начале марта удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму $4,7 млрд. С учётом ранее присуждённой в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачёт встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской $2,56 млрд.

Всего «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» $17 млрд, но российская сторона обжаловала решение и объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

Спор с перспективой

Как пояснил RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, шансы «Нафтогаза» не так велики.

«Мотивы поведения «Нафтогаза» понятны, они хотят снятия решения о приостановке заключения арбитража. Учитывая, что суд принял его по правовым процедурам, шансы «Нафтогаза» очень невелики. Но по мере того, как будут проходить дальнейшие суды между компаниями, дело может кончиться тем, что апелляция «Газпрома» по поводу решения арбитража не будет удовлетворена и ему придётся заплатить те суммы, о которых шла речь. Но это может произойти ещё очень нескоро, и сейчас как минимум снимаются риски ареста активов «Газпрома» в дочерних компаниях», — пояснил эксперт.

Центральный офис «Нафтогаза» в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

При этом «Нафтогаз» сам имеет долги перед «Газпромом» (по решению суда от декабря 2017 года), но не торопится производить выплаты.

«Через полтора-два года, возможно, необходимо будет заплатить. Но это не станет катастрофой: «Газпром» — крупная компания, у неё уже изначально заложено на выплаты $4,6 млрд, и в случае необходимости деньги заплатят. Кстати, «Нафтогаз» ещё сам не заплатил ту часть, которую по решению Стокгольма он должен «Газпрому». Он это делать не торопится, хотя решение было принято в декабре 2017 года», — заключил Митрахович.

Суды и отопительный сезон

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник также подчеркнул, что разбирательство будет тянуться долго.

«Апелляция на апелляцию — это избыточная история. Думаю, разворота не последует. Необходимо ждать основной апелляционной резолюции... Это дело затянется во времени. Это не так быстро, как решение суда о том, что аресты активов «Газпрома» преждевременны», — пояснил он в разговоре с RT.

Главное здание «Газпрома» в Москве

AFP

По оценке эксперта, количество судебных разбирательств будет расти, так как впереди отопительный сезон и к нему нужно быть готовым. Как заявил Пасечник, на ситуацию может повлиять обеспокоенность Европы. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович ранее уже анонсировал встречу в трёхстороннем режиме, которая должна пройти в июле. Еврокомиссар отметил, что Брюссель готов выступить посредником в газовом споре между Москвой и Киевом.