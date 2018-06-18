Эксперт прокомментировал действия «Нафтогаза» по делу о споре с «Газпромом»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT решение «Нафтогаза» подать представление в апелляционный суд Швеции по вопросу исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с «Газпромом».

«Мотивы поведения «Нафтогаза» понятны, они хотят снятия решения о приостановке заключения арбитража. Учитывая, что суд принял его по правовым процедурам, шансы «Нафтогаза» очень невелики. Но по мере того, как будут проходить дальнейшие суды между компаниями, дело может кончиться тем, что апелляция «Газпрома» по поводу решения арбитража не будет удовлетворена и ему придётся заплатить те суммы, о которых шла речь. Но это может произойти ещё очень нескоро, и сейчас как минимум снимаются риски ареста активов «Газпрома» в дочерних компаниях», — сказал Митрахович.

По его словам, в случае необходимости выплат «Газпром» не понесёт серьезных убытков.

«Что касается перспектив, то года через полтора-два может выясниться, что надо заплатить. Но это не будет катастрофой: «Газпром» — крупная компания, у неё уже изначально заложено на выплаты $4,6 млрд, и в случае необходимости деньги заплатят. Кстати, «Нафтогаз» ещё сам не заплатил ту часть, которую по решению Стокгольма он должен «Газпрому». Он это делать не торопится, хотя решение было принято в декабре 2017 года», — заключил эксперт.

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания подала представление в апелляционный суд Швеции, который в рамках рассмотрения апелляции «Газпрома» на минувшей неделе приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.