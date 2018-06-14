«Боязнь за свои доходы»: в России ответили на заявления «Нафтогаза» о «необратимых» последствиях «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Валерия Маслова, Анна Лушникова
Говоря о «необратимых» последствиях проекта «Северный поток — 2» для европейского газового рынка, руководство «Нафтогаза» просто боится потерять свои доходы, считают в России. Подобные высказывания продиктованы нежеланием Украины самой играть по правилам рынка, уверены в Госдуме. При этом эксперты подтверждают, что после запуска газопровода конкуренция на рынке ЕС сохранится, а убытки скорее всего будет нести не ЕС, а сам «Нафтогаз».
«Боязнь за свои доходы»: в России ответили на заявления «Нафтогаза» о «необратимых» последствиях «Северного потока — 2»
  • © nord-stream2.com

На Украине снова заявили об опасности прокладки газопровода международного проекта «Северный поток-2». В компания «Нафтогаз» утверждают, что строительство нитки газопровода нарушает европейское законодательство и «постепенно убьёт конкуренцию на европейском газовом рынке». Об этом говорится в официальном сообщении компании в социальной сети Facebook.

Кроме того, украинская компания раскритиковала Германию за позицию по газовому конфликту России и Украины в 2009 году.

«Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. <…> А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало», — заявил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на конференции «Украино-российский газовый спор — последствия для Западной Европы».

При этом он отметил, что, делая такие заявления, Киев не стремится «упросить» Москву сохранить прежние объёмы транзита газа через свою территорию, а лишь выступает за справедливость. 

«Да, эта сумма (доходов Украины от транзита) большая для нас, но мы не пытаемся упросить оставить Украине доходы от транзита. Мы говорим, что есть правила, и их нужно сейчас применять к транзиту по территории Украины», — поспешил оправдаться Витренко.

Напомним, ранее «Газпром» заявлял, что может сохранить газопоток через Украину в размере 10-15 кубометров, если это будет выгодно России. 

Законы рынка

В Госдуме считают заявления «Нафтогаза» необоснованными. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских пояснил, что ситуация на газовом рынке Европы абсолютно конкурентоспособна и соответствует здоровым условиям рынка.

Он напомнил, что недавно состоялось открытие Трансанатолийского газопровода в Турции, что позволит Украине получать газ из Азербайджана через Турцию и Болгарию. Кроме того, о готовности поставлять газ Киеву заявили и США.

  • Церемония открытия Трансанатолийского газопровода в Турции
  • AFP

«Я считаю, что нашим украинским друзьям надо не сидеть на российской трубе, а работать: организовывать инфраструктуру, предлагать рыночные условия по транзиту. Им нужно понять, что это рынок. Деньги и капитал ищут место, где им выгодней. Если они (украинцы. — RT) создадут более выгодные условия и гарантируют транзит, то поставки будут продолжаться, а они будут получать свои доходы от этого транзита», — подчеркнул Ананских.

Таким образом, по мнению депутата, «никакой угрозы для европейского рынка не существует». Он отметил, что руководство стран ЕС лишь выбирают тот путь поставки топлива, который дешевле и гарантирует регулярные поставки. «Эти два критерия, которыми руководствуются европейцы», — заключил депутат.

Украинские опасения

За заявлениями «Нафтогаза» стоит страх потерять доход от транзита российского газа. Такое мнение в беседе с RT высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«В «Нафтогазе» сейчас боятся потерять свои доходы от транзита. Там система заточена и на обеспечение собственных потребителей, значит, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Придётся всё серьезно переделывать и модернизировать, а денег нет. Так что они просто опасаются за свою судьбу», — пояснил эксперт.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

При этом он отметил, что международные компании, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», заинтересованы в повышении надёжности поставок.

«Проект «Северный поток — 2» реализует не только «Газпром», но и ряд европейских компаний, которые как раз и заинтересованы в повышении надёжности поставок. А украинская газотранспортная система находится в плачевном состоянии, Европа не хочет связываться с таким источником», — заключил Правосудов.

Личная катастрофа «Нафтогаза»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович также указал на других поставщиков газа в Европу, которые не дадут конкуренции в регионе исчезнуть. 

Также по теме
«Несвоевременные награды»: в правительстве Украины призвали «Нафтогаз» пересмотреть многомиллионные премии правлению
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наблюдательный совет «Нафтогаза» пересмотреть решение о выплате $46,3 млн в качестве...

«Конкуренция на европейском рынке никуда не исчезнет, останутся такие поставщики газа, как Норвегия, Алжир, страны Ближнего Востока, будут увеличиваться поставки из Америки. Ничего катастрофического с точки зрения конкуренции в этой ситуации не происходит», — подчеркнул эксперт, назвав заявления «Нафтогаза» идеалогическими.

Он отметил, что снижение объёмов транзита российского газа может стать личной катастрофой для руководителей «Нафтогаза».

«Европа точно не пострадает, а вот для тех людей, которые руководят «Нафтогазом», это будет личная катастрофа. Поэтому им нужно сейчас успеть заработать деньги, поэтому сейчас они срочным образом выписывают себе премии. А дальше уже будет непонятно, как «Нафтогаз» будет зарабатывать», — заключил Митрахович.

Ранее государственная компания Украины «Нафтогаз»  заявила о намерении выплатить правлению компании и ряду других сотрудников премии в размере 1% от выигранного в Стокгольмском арбитраже иска к «Газпрому» по транзитному контракту ($46,3 млн). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наблюдательный совет «Нафтогаза» пересмотреть решение о столь серьёзных бонусах, которые должны были получить 41 сотрудник компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

«Национал-большевистская партия», «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении, «Рада земли Кубанской Духовно-Родовой Державы Русь», Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов, «Нурджулар», Ахтубинское народное движение «К Богодержавию», «Таблиги Джамаат», Свидетели Иеговы «Таганрог», Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство», «Национал-социалистическое общество» (НСО, НС), «Джамаат мувахидов», «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», «Союз славян», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», местная организация Краснодара — «Пит Буль» (Pit Bull), «Национал-социалистическая рабочая партия России» (НСРПР), «Славянский союз», «Формат-18», «Благородный Орден Дьявола», «Армия воли народа», «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца», «Духовно-Родовая Держава Русь», татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское национальное единство», религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Кровь и Честь» (Blood andHonour/Combat18, B&H, BandH), «Омская организация общественного политического движения «Русское национальное единство», межрегиональное общественное объединение «Северное Братство», «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо-Киров», «Файзрахманисты», «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области», община Коренного Русского народа Щёлковского района Московской области, «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», украинская организация «Братство», Свидетели Иеговы г. Самары, военно-патриотический клуб «Белый Крест», Misanthropic division («Мизантропик дивижн»), религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае, «Народная Социальная Инициатива» («Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Свидетели Иеговы г. Абинска, TulaSkins, «Этнополитическое объединение «Русские», Свидетели Иеговы г. Старый Оскол, Свидетели Иеговы г. Белгорода, «Русское национальное объединение «Атака», «Мечеть Мирмамеда», Свидетели Иеговы г. Элиста, община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области, Свидетели Иеговы «Орёл», общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», «Меджлис крымско-татарского народа», Свидетели Иеговы в г. Биробиджане, «Рубеж Севера», организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (T.O.Y.S, The Opposition YoungSupporters), «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», Набережночелнинское отделение Татарстанского Регионального Всетатарского Политического Общественного движения (РЕВТАТПОД) — Всетатарского Общественного Центра и «Артподготовка»

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить
` `