«Боязнь за свои доходы»: в России ответили на заявления «Нафтогаза» о «необратимых» последствиях «Северного потока — 2»

Говоря о «необратимых» последствиях проекта «Северный поток — 2» для европейского газового рынка, руководство «Нафтогаза» просто боится потерять свои доходы, считают в России. Подобные высказывания продиктованы нежеланием Украины самой играть по правилам рынка, уверены в Госдуме. При этом эксперты подтверждают, что после запуска газопровода конкуренция на рынке ЕС сохранится, а убытки скорее всего будет нести не ЕС, а сам «Нафтогаз».

На Украине снова заявили об опасности прокладки газопровода международного проекта «Северный поток-2». В компания «Нафтогаз» утверждают, что строительство нитки газопровода нарушает европейское законодательство и «постепенно убьёт конкуренцию на европейском газовом рынке». Об этом говорится в официальном сообщении компании в социальной сети Facebook.

Кроме того, украинская компания раскритиковала Германию за позицию по газовому конфликту России и Украины в 2009 году.

«Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. <…> А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало», — заявил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на конференции «Украино-российский газовый спор — последствия для Западной Европы».

При этом он отметил, что, делая такие заявления, Киев не стремится «упросить» Москву сохранить прежние объёмы транзита газа через свою территорию, а лишь выступает за справедливость.

«Да, эта сумма (доходов Украины от транзита) большая для нас, но мы не пытаемся упросить оставить Украине доходы от транзита. Мы говорим, что есть правила, и их нужно сейчас применять к транзиту по территории Украины», — поспешил оправдаться Витренко.

Напомним, ранее «Газпром» заявлял, что может сохранить газопоток через Украину в размере 10-15 кубометров, если это будет выгодно России.

Законы рынка

В Госдуме считают заявления «Нафтогаза» необоснованными. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских пояснил, что ситуация на газовом рынке Европы абсолютно конкурентоспособна и соответствует здоровым условиям рынка.

Он напомнил, что недавно состоялось открытие Трансанатолийского газопровода в Турции, что позволит Украине получать газ из Азербайджана через Турцию и Болгарию. Кроме того, о готовности поставлять газ Киеву заявили и США.

Церемония открытия Трансанатолийского газопровода в Турции

AFP

«Я считаю, что нашим украинским друзьям надо не сидеть на российской трубе, а работать: организовывать инфраструктуру, предлагать рыночные условия по транзиту. Им нужно понять, что это рынок. Деньги и капитал ищут место, где им выгодней. Если они (украинцы. — RT) создадут более выгодные условия и гарантируют транзит, то поставки будут продолжаться, а они будут получать свои доходы от этого транзита», — подчеркнул Ананских.

Таким образом, по мнению депутата, «никакой угрозы для европейского рынка не существует». Он отметил, что руководство стран ЕС лишь выбирают тот путь поставки топлива, который дешевле и гарантирует регулярные поставки. «Эти два критерия, которыми руководствуются европейцы», — заключил депутат.

Украинские опасения

За заявлениями «Нафтогаза» стоит страх потерять доход от транзита российского газа. Такое мнение в беседе с RT высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«В «Нафтогазе» сейчас боятся потерять свои доходы от транзита. Там система заточена и на обеспечение собственных потребителей, значит, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Придётся всё серьезно переделывать и модернизировать, а денег нет. Так что они просто опасаются за свою судьбу», — пояснил эксперт.

РИА Новости

© Максим Блинов

При этом он отметил, что международные компании, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», заинтересованы в повышении надёжности поставок.

«Проект «Северный поток — 2» реализует не только «Газпром», но и ряд европейских компаний, которые как раз и заинтересованы в повышении надёжности поставок. А украинская газотранспортная система находится в плачевном состоянии, Европа не хочет связываться с таким источником», — заключил Правосудов.

Личная катастрофа «Нафтогаза»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович также указал на других поставщиков газа в Европу, которые не дадут конкуренции в регионе исчезнуть.

Также по теме «Несвоевременные награды»: в правительстве Украины призвали «Нафтогаз» пересмотреть многомиллионные премии правлению Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наблюдательный совет «Нафтогаза» пересмотреть решение о выплате $46,3 млн в качестве...

«Конкуренция на европейском рынке никуда не исчезнет, останутся такие поставщики газа, как Норвегия, Алжир, страны Ближнего Востока, будут увеличиваться поставки из Америки. Ничего катастрофического с точки зрения конкуренции в этой ситуации не происходит», — подчеркнул эксперт, назвав заявления «Нафтогаза» идеалогическими.

Он отметил, что снижение объёмов транзита российского газа может стать личной катастрофой для руководителей «Нафтогаза».

«Европа точно не пострадает, а вот для тех людей, которые руководят «Нафтогазом», это будет личная катастрофа. Поэтому им нужно сейчас успеть заработать деньги, поэтому сейчас они срочным образом выписывают себе премии. А дальше уже будет непонятно, как «Нафтогаз» будет зарабатывать», — заключил Митрахович.

Ранее государственная компания Украины «Нафтогаз» заявила о намерении выплатить правлению компании и ряду других сотрудников премии в размере 1% от выигранного в Стокгольмском арбитраже иска к «Газпрому» по транзитному контракту ($46,3 млн). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наблюдательный совет «Нафтогаза» пересмотреть решение о столь серьёзных бонусах, которые должны были получить 41 сотрудник компании.